Irani Cup 2026: स्मरण का शतक और मुकेश-आकाश का कहर, शेष भारत ने जम्मू-कश्मीर को रौंदा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। स्‍मरण रविचंद्रन के शतक और अर्धशतक की बदौलत शेष भारत ने ईरानी कप 2026 में जम्मू-कश्मीर को 167 रन से शिकस्‍त दी। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी रेस्‍ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे।

जवाब में जम्‍मू-कश्‍मीर ने पहली पारी में 278 रन बनाए। शेष भारत ने दूसरी पारी में 319 रन बनाए और जम्‍मू-कश्‍मीर को जीत के लिए 279 रन का टारगेट दिया। हालांकि, वर्तमान रणजी ट्रॉफी विजेता टीम मुकेश कुमार और आकाश दीप की आग उगलती गेंदबाजी के आगे 111 रन ही बना सकी।

𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳 BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/l2bCqLY6eh — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026 सलामी बल्‍लेबाज शिखर मोहन (60) और स्‍मरण (6) ने शेष भारत की ओर से पहली पारी में अर्धशतक लगाया। सरफराज खान ने 45 रन की पारी खेली तो कप्‍तान ऋषभ पंत 10 रन ही बना सके। सुनील कुमार और लोन नासिर को 3-3 सफलताएं मिलीं।

कप्‍तान पारस डोगरा (75), अब्‍दुल समद (57) और लोअर ऑर्डर में लोन नासिर (64) की फिफ्टी की बदौलत जम्‍मू और कश्‍मीर ने पहली पारी में 278 रन बनाए। मुकेश चौधरी के खाते में 5 तो आकाश दीप की झोली में 3 विकेट आए।

𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐒𝐞𝐭. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 ✌️ Mukesh Kumar wraps things up in fine fashion as Rest of India defeat J&K by 1⃣6⃣7⃣ runs in Srinagar to clinch the #IraniCup 2026 🥳👏 Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/Nhi5ezUvND — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026 शेष भारत ने रविचंद्रन स्मरण की सयंम से खेली गई 135 रन की पारी की दूसरी पारी में 319 रन बनाए। इस दौरान स्‍मरण ने 16 चौके और 5 छक्‍के लगाए। सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान ने 55 रन बनाए। इन पारियों की बदौलत शेष भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। इस बार सरफराज का खाता नहीं खुला तो वहीं कप्‍तान पंत (8) सस्‍ते में आउट हो गए। साहिल लोटरा (3/71), उमर नजीर मीर (3/92) और सुनील कुमार (3/56) गेंदबाजों में सबसे प्रभावी रहे।