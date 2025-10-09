IND W vs SA W Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्यौता
भारत आज के मुकाबले में श्रीलंका (59 रन से) और पाकिस्तान (88 रन से) पर लगातार जीत हासिल करने के बाद आ रहा है। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हारने के बाद सोमवार (6 अक्टूबर) को 2024 टी20 विश्व कप विजेता न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया।
India Women Vs South Africa Women Live Score: हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट की साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का मैच नंबर 10 विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है।
IND W vs SA W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन):-
प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
दक्षिण अफ्रीका महिला (प्लेइंग इलेवन):-
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिजैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (डब्ल्यू), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा
IND W vs SA W Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉसा
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस के दौरान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा स्कोरिंग होनी चाहिए। पिछले मैच में हमने जिस तरह खेला, उससे बहुत खुश हूं। उन्होंने (ब्रिटिश) कमाल का प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि यह फॉर्म लंबे समय तक जारी रहेगा।
IND W vs SA W live Score: कब शुरू होगा मैच आई अपडेट
टॉस में और देरी हो गई है। एक अपडेट आया है कि टॉस दोपहर 3:32 बजे होगा। खेल शाम 4 बजे शुरू होगा। अच्छी खबर है कि अभी तक ओवर में कोई कटौती नहीं की गई है।
IND W vs SA W live Score: गीली आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी
दोनों कप्तान बाउंड्री रोप के ठीक बाहर ट्रुडी एंडरसन (मैच रेफरी) से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। अब, मैदानी अंपायर भी उनके साथ आ जाते हैं। टीम शीट वापस कर दी गई हैं और कप्तान अलग-अलग दिशाओं में चल रहे हैं।
IND W vs SA W Live Score: बारिश की वजह से हुई देरी
विशाखापत्तनम में बारिश के चलते भारत और साउथ अफ्रीका के मैच में देरी हुई। अच्छी बात यह थी कि पूरे मैदान को दो परतों वाले कवर से ढक दिया गया था, लेकिन चौक के ऊपर वाले कवर अब हटा दिए गए हैं, और ग्राउंड स्टाफ मैदान को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है।