IND W vs SA W Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्यौता

India Women Vs South Africa Women Live Score: हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट की साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का मैच नंबर 10 विशाखापत्तनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है।

भारत आज के मुकाबले में श्रीलंका (59 रन से) और पाकिस्तान (88 रन से) पर लगातार जीत हासिल करने के बाद आ रहा है। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हारने के बाद सोमवार (6 अक्टूबर) को 2024 टी20 विश्व कप विजेता न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया।