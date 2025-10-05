IND W vs PAK W Live Score: भारत का गिरा दूसरा विकेट, प्रतीका रावल हुईं क्लीन बोल्ड
कोलंबो में आज महिला वनडे वर्ल्ड कप के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है।
IND W vs PAK W Live Score: क्रिकेट के मैदान पर एकबार फिर से फैंस भारत और पाकिस्तान की टीमों को देखने वाले हैं। इससे पहले एशिया कप 2025 के फाइनल में 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर 9वीं बार कब्जा किया था।
अब बारी भारतीय महिला क्रिकेटरों की है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट का रिकॉर्ड भारत के सामने बेहद खराब है। 11 बार दोनों टीमें आमने-सामने हुईं हैं और हर बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है। पाकिस्तान का एक बार भी खाता नहीं खुला है। कोलंबो में आज दोनों टीमें वनडे वर्ल्ड कप के छठे मैच में आमने-सामने हैं।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया। वहीं, पाकिस्तान का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। अपने पहले ही मुकाबले में उसे बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।
IND W vs PAK W Live Score: भारत को लगा दूसरा झटका
सादिया इकबाल ने प्रतीका रावल को क्लीन बोल्ड कर दिया। बोल्ड होने से पहले सादिया की गेंद पर प्रतीका ने शानदार चौका लगाया था। अगली गेंद पर सादिया ने प्रतीका को 31 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 67 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए आई हैं।
IND W vs PAK W Live Score: 14वें ओवर में लगा पहला सिक्स
14वें ओवर में हरलीन देओल ने पारी का पहला सिक्स लगाया। भारत ने 14 ओवर के बाद 64 रन बना लिए हैं। प्रतीका 27 और हरलीन 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।
IND W vs PAK W Live Score: मंधाना लौटीं पवेलियन
स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। 48 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। 11 ओवर में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए हैं। प्रतीका 25 रन बनाकर खेल रही हैं। हरलीन देओल तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आई हैं। वह 5 रन बना चुकी हैं।
IND W vs PAK W Live Score: भारत की तेज शुरुआत
भारत ने तेज शुरुआत की है। पहले पांच ओवर में 33 रन बना लिए हैं। प्रतीका 15 गेंद पर 21 और मंधाना 15 गेंद में 11 रन बनाकर खेल रही हैं।
IND W vs PAK W Live Score: प्रतीका ने किया आक्रमण
प्रतीका रावल ने डायना बेग के एक ओवर में लगातार तीन चौके जड़े। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 20 रन हो गया है। प्रतीका 15 रन बनाकर खेल रही हैं।
IND W vs PAK W Live Score: पहले ओवर में बने 8 रन
स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल ओपनिंग करने आई हैं। मंधाना के बल्ले से पहला चौका निकला। भारत बडा स्कोर बनाने को देखेगा क्योंकि बारिश की भी आशंका है।
IND W vs PAK W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन):-
मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल
भारत महिला (प्लेइंग इलेवन):-
प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी
IND W vs PAK W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हरमनप्रीत कौर ने सूर्यकुमार यादव की तरह फातिमा सना से हाथ मिलने से मना कर दिया।
IND W vs PAK W Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला
