IND W vs PAK W Live Score: भारत का गिरा दूसरा विकेट, प्रतीका रावल हुईं क्लीन बोल्ड

कोलंबो में आज महिला वनडे वर्ल्ड कप के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। वहीं, पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है।

IND W vs PAK W Live Score: क्रिकेट के मैदान पर एकबार फिर से फैंस भारत और पाकिस्तान की टीमों को देखने वाले हैं। इससे पहले एशिया कप 2025 के फाइनल में 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर 9वीं बार कब्जा किया था।

अब बारी भारतीय महिला क्रिकेटरों की है। पाकिस्तान महिला क्रिकेट का रिकॉर्ड भारत के सामने बेहद खराब है। 11 बार दोनों टीमें आमने-सामने हुईं हैं और हर बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है। पाकिस्तान का एक बार भी खाता नहीं खुला है। कोलंबो में आज दोनों टीमें वनडे वर्ल्ड कप के छठे मैच में आमने-सामने हैं।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

टूर्नामेंट में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया। वहीं, पाकिस्तान का अभी तक खाता तक नहीं खुला है। अपने पहले ही मुकाबले में उसे बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।