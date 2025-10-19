IND W vs ENG W Live Score: सेमीफाइनल की सीट दांव पर लगाकर भारतीय उतरेगी मैदान पर, इंग्लैंड से है मुकाबला

IND W vs ENG W Live Score: पिछले दो मैचों में मिली हार से मेजबान भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में सफर कुछ लड़खड़ाया है। अब रविवार को होने वाले मुकाबले में चुनौती इंग्लैंड की है। सेमीफाइनल में होड़ में बने रहने के लिए इस मैच का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। इंग्लैंड की टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन राहत की बात है कि दोनों टीमों के बीच पिछली टक्कर में भारत ने ही जीत दर्ज की थी।