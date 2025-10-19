IND W vs ENG W Live Score: सेमीफाइनल की सीट दांव पर लगाकर भारतीय उतरेगी मैदान पर, इंग्लैंड से है मुकाबला

Language
    IND W vs ENG W Live Score: अंतिम चार टीमों में ऑस्ट्रेलिया (नौ अंक) पहले ही स्थान पक्का कर चुकी है। साउथ अफ्रीका (आठ अंक) दूसरे नंबर पर है और वह भी सेमीफाइल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। इंग्लैंड चार मैचों में तीन जीत और एक बिना रिजल्ट मैच से सात अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत चार मैचों में दो जीत और दो हार से चार अंकों के साथ चौथे स्थान पर है।

    By Umesh Kumar Sun, 19 Oct 2025 01:35 PM (IST)
    भारत का मुकाबला इंग्लैंड से।

    IND W vs ENG W Live Score: पिछले दो मैचों में मिली हार से मेजबान भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में सफर कुछ लड़खड़ाया है। अब रविवार को होने वाले मुकाबले में चुनौती इंग्लैंड की है। सेमीफाइनल में होड़ में बने रहने के लिए इस मैच का परिणाम महत्वपूर्ण होगा। इंग्लैंड की टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, लेकिन राहत की बात है कि दोनों टीमों के बीच पिछली टक्कर में भारत ने ही जीत दर्ज की थी।

    19 Oct 20251:36:40 PM

    IND W vs ENG W Live Score: लाइव ब्लॉग में स्वागत है

    भारत और इंग्लैंड के बीच खेलने जाने वाले रोमांचक मुकाबले के लाइव में आप सभी का स्वागत है। यह मैच भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेमीफाइनल की सीट दांव पर लगी है। 