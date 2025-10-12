IND W vs AUS W Live Score: भारतीय बल्लेबाजी शुरू, प्रतिका के साथ मंधाना मैदान पर
IND W vs AUS W Live Score: भारत और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करना है तो टॉप ऑर्डर को दम दिखाना होगा।
भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले चार मैचों में से कम से कम तीन मुकाबले जीतना जरूरी है। भारतीय टीम अभी तीन मैचों में चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है और एक और हार उसे तालिका में नीचे धकेल देगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया तीन मैच में पांच अंक लेकर शीर्ष पर है।
IND W vs AUS W Live: 10 ओवर समाप्त
भारतीय पारी के 10 ओवर समाप्त हो गए हैं। मंधाना 32 रन और प्रतीका 26 रन बनाकर खेल रही हैं। भारत का स्कोर 58 रन हो गया है। भारत ने पिछले दो ओवर से रफ्तार पकड़ी है।
IND W vs AUS W Live: 4 की औसत से बन रहा रन
भारतीय टीम लगभग 4 की औसत से रन बना रही है। मंधाना और प्रतीका रावल के बीच 26 रन की साझेदारी हो चुकी है। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। प्रतीका 15 और मंधाना 11 रन बनाकर खेल रही हैं।
IND W vs AUS W Live Score: भारतीय बल्लेबाजी शुरू
भारतीय बल्लेबाजी शुरू हो गई है। प्रतिका रावल के साथ स्मृति मंधाना मैदान पर हैं।
IND W vs AUS W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत की प्लेइंग-11: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स,दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिसे पैरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, सोफी मोलिनेक्स, किम गर्थ, एलाना किंग, मेगन शट
IND W vs AUS W Live Score: भारत की पहले बल्लेबाजी
ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की पहले बैटिंग।
IND vs WI: बल्लेबाजों को दिखाना होगा दम
इस टूर्नामेंट में अभी तक भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी बल्लेबाजी रही है। टीम के टॉप ऑर्डर ने हमेशा निराश किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे जीत चाहिए तो टॉप ऑर्डर को चलना होगा।
IND W vs AUS W Live: लाइव ब्लॉग में स्वागत है
जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। भारत को सेमीफाइनल खेलने के लिए आज जीतना बहुत जरूरी है। भारत ने तीन मैच में से दो जीत चुका है। पिछला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। उसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था।