IND W vs AUS W Live Score: भारतीय बल्लेबाजी शुरू, प्रतिका के साथ मंधाना मैदान पर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया के बीच रविवार को महिला वनडे वर्ल्‍ड कप का मुकाबला विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को अगर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करना है तो टॉप ऑर्डर को दम दिखाना होगा।

भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले चार मैचों में से कम से कम तीन मुकाबले जीतना जरूरी है। भारतीय टीम अभी तीन मैचों में चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है और एक और हार उसे तालिका में नीचे धकेल देगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया तीन मैच में पांच अंक लेकर शीर्ष पर है।