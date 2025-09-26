भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्‍ड कप की तैयारी के पहले टेस्‍ट में फेल हो गई। भारत को इंग्‍लैंड महिलाओं के हाथों 153 रन की विशाल शिकस्‍त सहनी पड़ी। भारतीय टीम को जोरदार झटका भी लगा क्‍योंकि अरुंधती रेड्डी चोटिल हो गईं। इंग्‍लैंड की जीत की नायिका नाट स्विर ब्रंट रही जिन्‍होंने शतक जमाया। भारतीय टीम अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अभ्‍यास मैच खेलेगी।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला टीम को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 के खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत और श्रीलंका संयुक्‍त रूप से इस टूर्नामेंट के मेजबान हैं। भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट की तैयारी की शुरुआत खराब रही।

भारत को इंग्‍लैंड के हाथों 153 रन की करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सीईजी मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्‍लैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करके 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 340 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 34 ओवर में 187 रन पर ऑलआउट हो गई।

कप्‍तान और लैंब छा गए इंग्‍लैंड की जीत में अहम भूमिका कप्‍तान नाट स्विर ब्रंट (120) और एमा लैंब (84) ने निभाई। इन दोनों की दमदार पारियों के दम पर इंग्‍लैंड की टीम विशाल स्‍कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। स्विर 104 गेंदों में 13 चौके और दो छक्‍के की मदद से 120 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुईं। वहीं, एमा लैंब ने 60 गेंदों में 12 चौके की मदद से 84 रन बनाए।

भारत की तरफ से क्रांति गौड़ सबसे सफल गेंदबाज रही, जिन्‍होंने 5 ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट झटके। इसके अलावा रेनूका सिंह, अरुंधती रेड्डी, श्री चरणी और स्‍नेह राणा को एक-एक विकेट मिला। भारत का लचर प्रदर्शन भारतीय टीम की कमान जेमिमा रॉड्रिग्‍ज ने संभाली थी और उनके अलावा कोई भी बल्‍लेबाज अर्धशतक नहीं जमा सका। ओपनर उमा छेत्री (45) ने थोड़े तेवर जरूर दिखाए, लेकिन वो अर्धशतक से पांच रन दूर रह गईं।

भारत की तरफ से केवल पांच महिला बैटर दहाई संख्‍या (डबल डिजिट) में रन बना सकी। जेमिमा रॉड्रिग्‍ज ने 68 गेंदों में 8 चौके की मदद से 66 रन बनाए। असल में भारतीय टीम 341 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते समय कभी भी प्रतिस्‍पर्धा करते हुए नजर नहीं आई।