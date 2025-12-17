Language
    IND vs SA 4th T20I Live Score: आज जीते तो सीरीज अपनी, मैच से पहले गिल हुए चोटिल; कोहरे के चलते टॉस में देरी

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा एवं अहम मुकाबला बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत सीरीज जीतने तो साउथ अफ्रीका बराबरी करने उतरेगा। 

    By Umesh Kumar Wed, 17 Dec 2025 08:05 PM (IST)
    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20I

    India vs South Africa 4th T20I Live: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा एवं अहम मुकाबला बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत टूर्नामेंट में 2-1 आगे है और मेजबान यहां एक और जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगे।

    मैच शुरू होने से ठीक पहले भारत के लिए बुरी खबर आई। उपकप्तान शुभमन गिल आज के मैच से बाहर हो गए हैं। उनके पैर में चोट लगी है। इससे पहले अक्षर पटेल बीमार होने के वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। 

    17 Dec 20258:02:50 PM

    IND vs SA Live: कोहरा है बहुत ज्यादा

    लखनऊ में कोहरा बहुत ज्यादा है। तीसरी बार निरीक्षण करने के लिए अंपायर मैदान पर आ रहे हैं। अंपायर पिच के स्क्वेयर साइड पर जाकर मैदान का मुआयना कर रहे हैं।


    PT
    फोटो- पीटीआई

    17 Dec 20257:49:53 PM

    IND vs SA Live Score: 8 बजे होगा निरीक्षण

    लखनऊ में कोहरे के कारण मुकाबला शुरू होने में देरी हो रही है। अंपायर मैदान पर हैं। एक छोटी से चैट के बाद दोनों अंपायर एक दूसरे से कुछ दूरी पर गए और विजिबिलिटी मांपने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खबर नहीं आई। अंपायर 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। अब अगला निरीक्षण रात 8 बजे होगा।

    17 Dec 20257:01:28 PM

    IND vs SA Live Score: मास्क लगाए दिखे खिलाड़ी

    लखनऊ में कोहरा बहुत ज्यादा है। इसके चलते विजिबिलिटी कम है। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर मास्क लगाकर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए।

    Lucknow Weather 

    17 Dec 20256:56:45 PM

    IND vs SA Live Score: साढ़े सात बजे होगा दूसरा निरीक्षण

    अंपायर मैदान पर पहुंच चुके हैं। फील्ड अंपायर और तीसरे अंपायर के बीच बातचीत चल रही है। कोहरा ज्यादा है। निरीक्षण के बाद पता चलेगा कि टॉस कितने बजे से शुरू होगा। अगला इंस्पेक्शन 7 बज कर 30 मिनट पर होगी।

    17 Dec 20256:40:32 PM

    IND vs SA 4th T20I Live: आज के मैच से बाहर हुए शुभमन गिल

    भारतीय टी20I टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल आज के मैच से बाहर हो गए हैं। उनके पैर में चोट लग गई है। ऐसे में आज शायद संजू सैमसन को ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। 

    17 Dec 20256:50:47 PM

    IND vs SA 4th T20I Live Score: टॉस में देरी

    लखनऊ में धुंध छाई हुई है। इसके चलते मैदान की फ्लड लाइट्स ऑन हैं, जिसके चलते टॉस में देरी हो रही है। 6:50 पर अंपायर्स निरीक्षण करेंगे।  

    EKANA
    फोटो- जागरण

    17 Dec 20256:26:11 PM

    IND vs SA 4th T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20I के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मौजूदा सीरीज में कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल अब तक बल्ले से कोई कमाल नहीं कर सके हैं। टीम प्रबंधन चौथे मुकाबले में इन दोंनों बल्लेबाजों से धमाकेदार पारी की उम्मीद करेगा। आगामी टी-20 विश्व कप को देखते हुए सूर्यकुमार और गिल की फार्म में वापसी बेहद जरूरी है।