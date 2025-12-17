IND vs SA 4th T20I Live Score: आज जीते तो सीरीज अपनी, मैच से पहले गिल हुए चोटिल; कोहरे के चलते टॉस में देरी

India vs South Africa 4th T20I Live: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा एवं अहम मुकाबला बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत टूर्नामेंट में 2-1 आगे है और मेजबान यहां एक और जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगे।

मैच शुरू होने से ठीक पहले भारत के लिए बुरी खबर आई। उपकप्तान शुभमन गिल आज के मैच से बाहर हो गए हैं। उनके पैर में चोट लगी है। इससे पहले अक्षर पटेल बीमार होने के वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।