IND vs SA 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी फील्डिंग, हर्षित और कुलदीप की हुई वापसी
India vs South Africa 3rd T20I Live Score: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। शुक्रवार को दोनों टीम मुल्लांपुर से धर्मशाला पहुंच गई थीं। शनिवार को दोनों ही टीमों ने अभ्यास किया। मैच हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला स्टेडियम में होगा। ऐसे में शाम के समय ओस एक बड़ा फैक्टर होगी।
तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में दो और साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए है।
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन:-
रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन माक्ररम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खियां, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
भारत की प्लेइंग इलेवन:-
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
IND vs SA 3rd T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस, किए दो बदलाव
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने टीम में दो बदलाव किए हैं। बुमराह की जगह टीम ने हर्षित राणा और अक्षर की जगह कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है। बुमराह पर्सनल रीजन की वजह से घर लौट गए हैं। वहीं, अक्षर की सेहत ठीक नहीं हैं। साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए हैं।
IND vs SA 3rd T20I Live Score: हाईस्कोरिंग हो सकता है मैच
यह एक छोटा मैदान है। चौकों पर 64 और 65 रन की चौकियां हैं, जबकि मैदान के निचले हिस्से में 70 से अधिक रन की गेंदें आती हैं। पॉमी मबांगवा का कहना है कि ओस पड़ चुकी है। बहुत कम घास है, लेकिन मैदान समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि यह ऐसी पिच है जिस पर गेंदबाजी करना मुश्किल होगा। इस मैदान पर प्रति मैच 15 छक्के लगते हैं। गेंदबाजों को अपनी सभी तकनीकों और विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा। बल्लेबाजों को पहले स्थिति का आकलन करना चाहिए, लेकिन बाद में फायदा उठाना चाहिए।
IND vs SA 3rd T20I Live Score: टी-शर्ट, जर्सी, टोपी बेचने वाले वैंडर की हुई बिक्री
टीशर्ट, जर्सी, टोपी आदि सामान बेचने वाले बैंडर की भी ठीक बिक्री हुई। टोपी डेढ़ सौ से दो सौ रुपये में बिक रही थी। जबकि जर्सी भी दो सौ से ढाई सौ रुपये में बेची जा रही थी। इसके अलावा भारतीय ध्वज अपने चेहरे पर उकेरने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को 50 रुपये वेंडर को अदा करने पड़ रहे थे। दिल्ली, महाराष्ट्र व अन्य स्थानों से आए थे। दिल्ली से आए राजू ने बताया कि उन्होंने 120 रुपये में टोपी व 130 रुपये में जर्सी खरीदी है। टोपी को 150 रुपये में और जर्सी को 200 रुपये में बेच रहे हैं। इस मैच के बाद लखनऊ में होने वाले मैच के लिए वहां जाएंगे।
IND vs SA 3rd T20I Live Score: दर्शकों में जबरदस्त क्रेज
भारत-साउथ अफ्रीका टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह दिखा। पंजाब, दिल्ली, जालंधर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र व अन्य आस पास के अन्य राज्यों से भी यहां पर क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं। रविवार की सुबह धर्मशाला में काफी ठंडी थी, आकाश में बादल थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा बादल छंटने लगे। सुबह दस बजे आकाश से सूर्य देव ने दर्शन दिए। दिन भर हलकी धूप व बादलों की लुकाछुपी चलती रही। लेकिन दर्शकों के उत्साह के आगे मौसम की बेरुकी भी नहीं चली। दर्शकों ने दिन में 12 बजे से पहले ही यहां दस्तक देना शुरू कर दिया था। बीते दो तीन दिनों से धर्मशाला में तापमान में गिरावट आई है और तापमान अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
IND vs SA 3rd T20I Live Score: भारत और साउथ के मुकाबले में स्वागत है
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20I में सभी का स्वागत है। आज के मुकाबले में दोनों टीमें बढ़त हासिल करने को उतरेंगी। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। यह मैच जीतने वाली टीम बढ़त हासिल कर लेगी। रोमांचक मैच के लिए फैंस स्टेडियम में धीरे-धीरे आ रहे हैं।