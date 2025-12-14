IND vs SA 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी फील्डिंग, हर्षित और कुलदीप की हुई वापसी

India vs South Africa 3rd T20I Live Score: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। शुक्रवार को दोनों टीम मुल्‍लांपुर से धर्मशाला पहुंच गई थीं। शनिवार को दोनों ही टीमों ने अभ्‍यास किया। मैच हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला स्‍टेडियम में होगा। ऐसे में शाम के समय ओस एक बड़ा फैक्‍टर होगी।

तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में दो और साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए है।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन:-

रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन माक्ररम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खियां, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

भारत की प्लेइंग इलेवन:-

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती