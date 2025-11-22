India vs South Africa 2nd Test Day 1 Live Score: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, ऋषभ पंत कर रहे भारत की कप्तानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 1 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2nd Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे है। कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से शर्मनाक हार दी थी।

अब भारत को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए यह टेस्ट जीतना बेहद ही जरूरी है। वहीं, साउथ अफ्रीका की नजरें होगी कि वह ये टेस्ट मैच जीतकर 25 साल में पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीते।

वहीं, दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। नियमित कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) इस मैच से चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant Captain) टीम की कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा भी ने पुष्टि की है कि कागिसो रबाडा चोटिल होकर बाहर हैं, जबकि साइमन हार्मर के कंधे की चोट के चलते उनका खेलना संदिग्ध है।