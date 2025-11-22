India vs South Africa 2nd Test Day 1 Live Score: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, ऋषभ पंत कर रहे भारत की कप्तानी

Language
    Ind vs Sa 2nd Test Day 1 Live Score Updates: भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बराबर करने के लक्ष्य के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट आज खेलने उतरेगी। पहला मैच हारने के बाद यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

    By Priyanka Joshi Sat, 22 Nov 2025 08:33 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 1 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2nd Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे है। कोलकाता टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से शर्मनाक हार दी थी।

    अब भारत को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए यह टेस्ट जीतना बेहद ही जरूरी है। वहीं, साउथ अफ्रीका की नजरें होगी कि वह ये टेस्ट मैच जीतकर 25 साल में पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीते।

    वहीं, दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। नियमित कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) इस मैच से चोट के कारण बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant Captain) टीम की कमान संभालेंगे।  दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा भी ने पुष्टि की है कि कागिसो रबाडा चोटिल होकर बाहर हैं, जबकि साइमन हार्मर के कंधे की चोट के चलते उनका खेलना संदिग्ध है।


    22 Nov 20258:40:00 AM

    IND vs SA 2nd Test Day 1 Live Score: भारत की प्लेइंग-11 में दो बदलाव

    टॉस गंवाने के बाद बात करने आए भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि ये मेरे यह गर्व की बात है कि मैं अपने देश के लिए कप्तानी कर रहा हूं। पंत ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करते हुए बेहतर करने को कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे गिल को लेकर अपडेट दिया कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं और हम उम्मीद है कि वो जल्दी टीम में वापसी करेंगे। हमने टीम में दो बदलाव किया है। नितीश रेड्डी और साई सुदर्शन की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है। 

    22 Nov 20258:41:11 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: टॉस जीतने के बाद टेम्बा ने क्या कहा?

    टॉस जीतकर बात करने आए साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने बताया कि हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। आगे बावुमा ने कहा कि पिच काफी फ्रेश नजर आ रही है, जहां पर हम पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर लगाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। मुथुसामी की वापसी हुई है और बॉश यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं।

    22 Nov 20258:33:52 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता

    साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।

    22 Nov 20258:23:30 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: बारसापारा स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच

    बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम अपना पहला टेस्ट मैच आयोजित कर रहा है, जिससे यह भारत का 30वां टेस्ट वेन्यू बन गया है। इस मैदान का खिलाड़ियों को कम अनुभव है, सिर्फ मोहम्मद सिराज ने यहां 2016 में खेला है। 

    22 Nov 20258:18:59 AM

    India vs South Africa 2nd Test Live Score: टॉस कब होगा?

    भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का टॉस सुबह 8:30 बजे होगा, यानी पहली गेंद फेंके जाने से ठीक 30 मिनट पहले।

    22 Nov 20258:08:59 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: इतिहास रचने की दहलीज पर दक्षिण अफ्रीका

    दक्षिण अफ्रीका को सीरीज जीतने के लिए इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी होगी। अगर वे ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो वे 25 साल बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने का बड़ा कारनामा कर देंगे।

    22 Nov 20258:06:57 AM

    India vs South Africa 2nd Test Live Score: कप्तान कौन होगा?

    शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पंत ऐसा करने वाले एमएस धोनी के बाद पहले भारतीय विकेटकीपर बनेंगे, जो टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे।



    22 Nov 20258:05:45 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: शुभमन गिल बाहर, पंत करेंगे कप्तानी

    दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी, जिसके कारण वे मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि वह दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे।

    22 Nov 20257:54:26 AM

    India vs South Africa 2nd Test Live Score: लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है

    नमस्कार! दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच है। मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे हैं। कोलकाता टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीता था। भारतीय टीम की नजरें गुवाहाटी टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ करने पर होगी।