India vs South Africa 2nd Test Day 5 Live Score: घर में क्लीन स्वीप से बचने के लिए भारत की आखिरी जंग, गुवाहाटी में क्या खेल पाएगी सभी 90 ओवर?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 5 Live Score: भारत के सामने गुवाहाटी टेस्ट के पांचवें दिन 549 रन का 'विराट' लक्ष्य है। टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी को आज पांचवें और आखिरी दिन 27/2 से आगे बढ़ाएगी। क्रीज़ पर साईं सुदर्शन और कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे। जीत के लिए भारत को और 522 रन चाहिए यानी एक असंभव-सा दिखने वाला टारगेट।

बता दें कि टेस्ट इतिहास में आखिरी बार 1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया ने चौथे पारी में 400+ रन चेज किए थे। उसके बाद से किसी टीम ने ऐसा चमत्कार नहीं रचा है। लेकिन ऋषभ पंत की अगुआई में टीम इंडिया आज इसी इतिहास को लिखने के इरादे से उतरेगी।

दूसरी ओर, टेम्बा बावुमा की साउथ अफ्रीकी टीम मैच और सीरीज दोनों जीतने की दहलीज पर खड़ी है और 2-0 की क्लीन स्वीप के बेहद करीब है।