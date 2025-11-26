India vs South Africa 2nd Test Day 5 Live Score: घर में क्लीन स्वीप से बचने के लिए भारत की आखिरी जंग, गुवाहाटी में क्या खेल पाएगी सभी 90 ओवर?

Language
    Ind vs Sa 2nd Test Day 5 Live Cricket Score Updates: साउथ अफ्रीका ऐतिहासिक सीरीज जीत के बेहद करीब है, क्योंकि उन्होंने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल मजबूत स्थिति में समाप्त किया।

    By Priyanka Joshi Wed, 26 Nov 2025 08:49 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 5 Live Score: भारत के सामने गुवाहाटी टेस्ट के पांचवें दिन 549 रन का 'विराट' लक्ष्य है। टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी को आज पांचवें और आखिरी दिन 27/2 से आगे बढ़ाएगी। क्रीज़ पर साईं सुदर्शन और कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे। जीत के लिए भारत को और 522 रन चाहिए यानी एक असंभव-सा दिखने वाला टारगेट।

    बता दें कि टेस्ट इतिहास में आखिरी बार 1948 में डॉन ब्रैडमैन की ऑस्ट्रेलिया ने चौथे पारी में 400+ रन चेज किए थे। उसके बाद से किसी टीम ने ऐसा चमत्कार नहीं रचा है। लेकिन ऋषभ पंत की अगुआई में टीम इंडिया आज इसी इतिहास को लिखने के इरादे से उतरेगी।

    दूसरी ओर, टेम्बा बावुमा की साउथ अफ्रीकी टीम मैच और सीरीज दोनों जीतने की दहलीज पर खड़ी है और 2-0 की क्लीन स्वीप के बेहद करीब है।

    भारतीय टीम 549 रन के बड़े टारगेट का पीछआ कर रही है और दूसरी पारी में चौथे दिन स्टंप्स तक टीम ने 2 विकेट खोकर 27 रन बनाए। आज मैच के पांचवें और आखिरी दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 522 रन और बनाने है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पांचवें दिन का सबसे सफल चेज 404/3 का है, जिसे महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने साल 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था। यह टेस्ट इतिहास का पहला 400+ का सफल रन-चेज भी था।