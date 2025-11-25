India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: जडेजा ने भारत को दिलाई पहली सफलता, रयान आउट
India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Cricket Score: साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ पहली पारी में 489 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर ऑलआउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने फिर फॉलोऑन ना देते हुए दोबारा बैटिंग का फैसला किया। आज खेल का चौथा दिन है। साउथ अफ्रीका की टीम 26 रन से आगे आज अपनी पारी खेलेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में तीसरे दिन स्टंप्स तक बिना किसी नुकसान के 26 रन बनाए। आज टीम 26 रन से आगे मैच खेलेगी। रयान रिकेलटन (13) और एडन मार्करम (12) रन बनाकर नॉटआउट है। साउथ अफ्रीका के पास अभी कुल 314 रन की लीड है।
दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 489 रन पर ढेर हो गई था। इसके जवाब में भारत अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सका। पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 288 रन की बढ़त मिली। अब इस सीरीज को डॅॉ कराने के लिए आज भारतीय गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आस है। इससे पहले टीम इंडिया कोलकाता टेस्ट मैच 30 रन से हार गई थी।
India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: जडेजा ने रयान को किया आउट
पारी के 19वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया। रयान रिकेलटन 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रयान का कैच मोहम्मद सिराज ने लपका। 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन रहा।
IND vs SA 2nd Test Match Day 4 Live Score: चौथे दिन का खेल शुरू
गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू हो गया है। भारतीय टीम के गेंदबाजों की नजरें जल्द-से-जल्द विकेट लेने पर है।
IND vs SA 2nd Test Day 4 Live Score: मार्को जानसेन ने क्या कहा?
मार्को जानसेन ने कहा कि विकेट में साफ तौर पर अच्छी पेस और बाउंस है। ज्यादा स्विंग नहीं है। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ी बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं बस आपकी तरह बनना चाहता हूं, शॉन। साफ तौर पर यह लड़कों और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था।
IND vs SA 2nd Test Live Score: भारत की WTC फाइनल की राह मुश्किल
भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका से क्लीन स्वीप होने के कगार पर है। यह हार उनकी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुँचने की उम्मीदों को बड़ा झटका देगी। वर्तमान में भारत WTC पॉइंट्स टेबल में 54.17% जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर, WTC 2025 के विजेता दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर मजबूती से काबिज है।
India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: साउथ अफ्रीका के पास कुल 314 रन की लीड
तीसरे दिन स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 26/0 था, जहां रयान रिकेलटन (13*) और एडन मार्कराम (12*) नाबाद लौटे। साउथ अफ्रीका की टीम कुल 314 रनों की मजबूत बढ़त के साथ मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रहे हैं।
India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: भारत के लिए 'करो या मरो' मैच
गुवाहाटी टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। भारत को ये टेस्ट मैच जीतना है तो उसे बड़ा चमत्कार करना होगा। भारत में 400 रन का टारगेट आज तक चेज नहीं हुआ। ऐसे में टीम इंडिया क्या आज मैच में कमबैक कर पाएगी, इस पर हर किसी की नजरें हैं।