India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: जडेजा ने भारत को दिलाई पहली सफलता, रयान आउट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में तीसरे दिन स्टंप्स तक बिना किसी नुकसान के 26 रन बनाए। आज टीम 26 रन से आगे मैच खेलेगी। रयान रिकेलटन (13) और एडन मार्करम (12) रन बनाकर नॉटआउट है। साउथ अफ्रीका के पास अभी कुल 314 रन की लीड है।

दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 489 रन पर ढेर हो गई था। इसके जवाब में भारत अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सका। पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 288 रन की बढ़त मिली। अब इस सीरीज को डॅॉ कराने के लिए आज भारतीय गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आस है। इससे पहले टीम इंडिया कोलकाता टेस्ट मैच 30 रन से हार गई थी।







