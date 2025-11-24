India vs South Africa 2nd Test Day 3 Live Score: तीसरे दिन का खेल शुरू, केएल-यशस्वी से भारत को बड़ी पारी की उम्मीदें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs SA 2nd Test Day 3 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल तक मैच का पूरा रुख पूरी तरह से मेहमान टीम की ओर मुड़ गया। साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे दिन 489 रन पर ऑलआउट हुई। सेनुरन मुथुसामी ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी (107 रन) बनाई, वहीं मार्को जानसेन ने 93 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। दोनों ने मिलकर पिछले चार विकेटों में 243 रन जोड़े, जिससे भारत के गेंदबाजों पर भारी दबाव पड़ा।

भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए। वहीं, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी चिंताजनक रही, क्योंकि दोनों ही स्पिनर्स से पिच पर कोई खास घुमाव या उछाल नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट झटके। स्टंप्स तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बनाए।