India vs South Africa 2nd Test Day 3 Live Score: तीसरे दिन का खेल शुरू, केएल-यशस्वी से भारत को बड़ी पारी की उम्मीदें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs SA 2nd Test Day 3 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल तक मैच का पूरा रुख पूरी तरह से मेहमान टीम की ओर मुड़ गया। साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे दिन 489 रन पर ऑलआउट हुई। सेनुरन मुथुसामी ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी (107 रन) बनाई, वहीं मार्को जानसेन ने 93 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। दोनों ने मिलकर पिछले चार विकेटों में 243 रन जोड़े, जिससे भारत के गेंदबाजों पर भारी दबाव पड़ा।
भारत के लिए कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए। वहीं, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी चिंताजनक रही, क्योंकि दोनों ही स्पिनर्स से पिच पर कोई खास घुमाव या उछाल नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट झटके। स्टंप्स तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बनाए।
IND vs SA 2nd Test Day 3 Live: यशस्वी ने मार्को यानसेन की गेंद पर लगाया चौका
पारी के 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी ने खूबसूरत शॉट लगाया। ऑफ स्टंप के बाहर मार्को यानसेन द्वारा डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर यशस्वी ने प्वाइंट फील्डर के ऊपर से कट शॉट खेला और ये गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर गई। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन रहा। यशस्वी (12) और केएल (6) रन पर बैटिंग कर रहे हैं।
IND vs SA 2nd Test Day 3 Live Score: तीसरे दिन की चौके के साथ शुरुआत
पारी के 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाकर तीसरे दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 13 रन है।
IND vs SA 2nd Test Live Score: दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन आज
गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। भारत की पारी 9/0 से शुरू होगी, जहां ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर होंगे।