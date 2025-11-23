Language
    India vs South Africa 2nd Test Day 2 Live Score: साउथ अफ्रीका का स्कोर 300 रन के पार, बैकफुट पर भारत; अब तक नहीं मिला कोई विकेट

    India vs South Africa 2nd Test Day 2 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ करने के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है, जबकि साउथ अफ्रीका 25 साल में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश में है। पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसमें कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए।

    By Priyanka Joshi Sun, 23 Nov 2025 10:34 AM (IST)
    India vs South Africa 2nd Test Day 2 Live Score: दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। टीम इंडिया के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें श्रृंखला ड्रॉ कराने के लिए जीत दर्ज करनी होगी। वहीं, साउथ अफ्रीका 25 साल में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश में है। पहले दिन के खेल में मेहमान टीम ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसमें कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर भारत को बढ़त दिलाने की कोशिश की।

    23 Nov 202510:04:14 AM

    IND vs SA 2nd Test Live Score: 270 रन के पार पहुंचा साउथ अफ्रीका का स्कोर

    गुवाहाटी टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने सधी शुरुआत हासिल की। 1 घंटे से ज्यादा के खेल में रन तो कम बनाए, लेकिन विकेट नहीं गंवाया, जिससे भारत पर दबाव बन गया है। 94 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 275 रन रहा।

    23 Nov 20259:36:09 AM

    India vs South Africa 2nd Test Day 2 Live: 5 ओवर में से 4 मेडन ओवर फेंके

    जसप्रीत बुमराह ने लगातार तीन मेडन ओवर डाले और कुल मिलाकर भारत ने 5 ओवर में 4 मेडन ओवर फेंके। हालांकि, बुमराह, सिराज और कप्तान पंत के लिए परेशानी यह है कि अभी तक सेनुरन मुथुसामी या काइल वेरेन की कोई भी आउट नहीं हुआ। दूसरे दिन के खेल को शुरू हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन भारत के हाथ अभी कोई सफलता नहीं लगी।

    89 ओवर के बाद सउथ अफ्रीका का स्कोर 259/6 रहा।

    23 Nov 20259:28:19 AM

    IND vs SA 2nd Test, Day 2 Live: बुमराह का मेडन ओवर

    दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर डाला और वो मेडन ओवर रहा। साउथ अफ्रीका के सेनुरन मुथुसामी ने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज के खिलाफ काफी सतर्कता दिखाई। दूसरी ओर से अब मोहम्मद सिराज ओवर डालने आए। इस समय साउथ अफ्रीका की टीम 83 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की नजरें जल्दी से जल्दी विकेट हासिल करने पर टिकी हैं।

    23 Nov 20259:18:54 AM

    IND vs SA 2nd Test Day 2 Live Score: दूसरे दिन का खेल शुरू

    गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। मेहमान टीम की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने 112 गेंद में 49 रन की पारी खेली, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें अर्धशतक जमाने से रोका। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 41 रन जोड़े, जबकि टोनी डी जोरजी ने 28 और ओपनर ऐडेन मार्करम ने 38 रन बनाए। रायन रिकेलटन ने 35 रन की पारी खेली। इसके अलावा सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वेरेन 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

    आज दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की नजरें होंगे कि वह जल्दी से जल्दी साउथ अफ्रीका की पारी को समेटें और टीम को बढ़त दिलाएं।