India vs South Africa 2nd Test Day 2 Live Score: साउथ अफ्रीका का स्कोर 300 रन के पार, बैकफुट पर भारत; अब तक नहीं मिला कोई विकेट

23 Nov 2025 9:18:54 AM

IND vs SA 2nd Test Day 2 Live Score: दूसरे दिन का खेल शुरू

गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। मेहमान टीम की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने 112 गेंद में 49 रन की पारी खेली, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें अर्धशतक जमाने से रोका। कप्तान टेम्बा बावुमा ने 41 रन जोड़े, जबकि टोनी डी जोरजी ने 28 और ओपनर ऐडेन मार्करम ने 38 रन बनाए। रायन रिकेलटन ने 35 रन की पारी खेली। इसके अलावा सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वेरेन 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

आज दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की नजरें होंगे कि वह जल्दी से जल्दी साउथ अफ्रीका की पारी को समेटें और टीम को बढ़त दिलाएं।