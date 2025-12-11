IND vs SA 2nd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी शुरू, रीज हेंड्रिक्स और डी कॉक क्रीज पर मौजूद

IND vs SA 2nd T20I Live Score: कटक में मिली रिकॉर्ड विजय के बाद भारतीय टीम की नजरें अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का चौका लगाने पर होंगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टी-20 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिछले दो मुकाबले तो भारत ने रिकॉर्ड अंतर से जीते हैं। इस मुकाबले में एक बार फिर निगाहें उप-कप्तान शुभमन गिल पर होंगी, जो पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे।

साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन-

क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडेन माक्ररम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिन्डे, मार्को यान्सन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ऑटनिल बार्टमैन

भारत की प्लेइंग इलेवन-

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (wk), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह