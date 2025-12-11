Language
फोकस

Trending

    LIVE BLOG

    IND vs SA 2nd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी शुरू, रीज हेंड्रिक्स और डी कॉक क्रीज पर मौजूद

    IND vs SA 2nd T20I Live Score: कटक में मिली रिकॉर्ड विजय के बाद भारतीय टीम की नजरें अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का चौका लगाने पर होंगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

    By Umesh Kumar Thu, 11 Dec 2025 07:05 PM (IST)
    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20I लाइव

    IND vs SA 2nd T20I Live Score: कटक में मिली रिकॉर्ड विजय के बाद भारतीय टीम की नजरें अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का चौका लगाने पर होंगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

    भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टी-20 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिछले दो मुकाबले तो भारत ने रिकॉर्ड अंतर से जीते हैं। इस मुकाबले में एक बार फिर निगाहें उप-कप्तान शुभमन गिल पर होंगी, जो पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे।

    साउथ अफ्रीका प्लेइंग इलेवन-

    क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडेन माक्ररम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिन्डे, मार्को यान्सन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ऑटनिल बार्टमैन

    भारत की प्लेइंग इलेवन-

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (wk), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

    11 Dec 20257:04:41 PM

    IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी का हुआ आगाज

    साउथ अफ्रीका की पारी का आगाज हो गया है। क्रीज पर क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स मौजूद हैं। मजेदार बात है कि इंडिया 9 मैचों के बाद T20I में SA के खिलाफ चेज करने जा रहा है। अक्टूबर 2022 से लेकर आखिरी T20I तक, भारत ने सभी 9 मैचों में पहले बैटिंग की है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भी शामिल है। 

    11 Dec 20256:49:12 PM

    IND vs SA Live Score: भारत ने जीता टॉस

    भारत ने टॉस जीता है। सूर्या के चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साउथ अफ्रीका की टीम में तीन बदलाव किए गए हैं।

    11 Dec 20256:07:07 PM

    IND vs SA 2nd T20I Live Score: पिच और परिस्थितियां

    न्यू चंडीगढ़ में ओस का असर शायद उतना देखने न मिले। यहां IPL में पहले बल्लेबाजी करते वाली टीम ने छह मुकाबले जीते थे, जबकि पांच में उन्हें हार मिली थी। यहां 200 से अधिक स्कोर के साथ ही 111 के स्कोर का भी सफलतापूर्वक बचाव किया जा चुका है। यहां तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है।

    11 Dec 20255:56:24 PM

    IND vs SA 2nd T20I Live: लाइव ब्लॉग में स्वागत है

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20I मैच के लाइव ब्लॉग में सभी पाठकों का स्वागत है। न्यू चंडीगढ़ में भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा। वहीं, जख्म खाए साउथ अफ्रीका पलटवार को तैयार होगा। 