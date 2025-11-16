India vs South Africa 1st Test Day 3 Live Score: कोलकाता टेस्ट का आज आ सकता है नतीजा, शुभमन गिल की चोट ने भारत की बढ़ाई टेंशन

16 Nov 2025 8:52:49 AM

Ind vs Sa 1st Test Day 3 Live Score: शुभमन गिल अस्पताल में मौजूद

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आज अस्पताल में ही रहेंगे। इस टेस्ट मैच में उनका आगे खेलना मुश्किल है। उन्हें डॉ. सप्तर्षि बसु की देखरेख में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। इस बोर्ड में न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। बता दें कि गिल दूसरे दिन क्रीज पर अपने छोटे से समय के दौरन साफ तौर से असहज दिखें। उन्होंने तीन गेंद पर चार रन बनाए और फिर गर्दन पकड़े हुए रिटायरहर्ट होकर चले गए। बीसीसीआई ने शुरू में इसे गर्दन में ऐंठन कहा और बताया कि वह निगरानी में है, लेकिन चिंता तब बढ़ गई जब ये पता चला कि उन्हें एंबुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया है।