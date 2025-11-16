Language
    India vs South Africa 1st Test Day 3 Live Score: कोलकाता टेस्ट का आज आ सकता है नतीजा, शुभमन गिल की चोट ने भारत की बढ़ाई टेंशन

    India vs South Africa 1st Test Day 3 Live Score Updates: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। आज पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही मैच का रिजल्ट सामने आएगा। साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरे दिन के खेल तक 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं और उसके पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त हैष

    By Priyanka Joshi Sun, 16 Nov 2025 08:29 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Day 3 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। आज पहले टेस्ट का तीसरा दिन है। दूसरे दिन के खेल तक साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 159 रन पर ढेर हो गया था, जिसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाए थे। आज का दिन काफी रोमांचक होने वाला है। साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल 63 रनों की बढ़त है। 
    16 Nov 20258:52:49 AM

    Ind vs Sa 1st Test Day 3 Live Score: शुभमन गिल अस्पताल में मौजूद

    भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आज अस्पताल में ही रहेंगे। इस टेस्ट मैच में उनका आगे खेलना मुश्किल है। उन्हें डॉ. सप्तर्षि बसु की देखरेख में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। इस बोर्ड में न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। बता दें कि गिल दूसरे दिन क्रीज पर अपने छोटे से समय के दौरन साफ तौर से असहज दिखें। उन्होंने तीन गेंद पर चार रन बनाए और फिर गर्दन पकड़े हुए रिटायरहर्ट होकर चले गए। बीसीसीआई ने शुरू में इसे गर्दन में ऐंठन कहा और बताया कि वह निगरानी में है, लेकिन चिंता तब बढ़ गई जब ये पता चला कि उन्हें एंबुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। 

    16 Nov 20258:28:03 AM

    IND vs SA 1st Test Day 3 Live Score: साउथ अफ्रीका के पास 63 रन की बढ़त

    साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक सात विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए। टेम्बाबावुमा 29 रन बनाकर नाबाद लौटे। कॉर्विनबॉश 1 रन बनाकर उनके साथ हैं। साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल 63 रन की बढ़त है। दूसरे दिन के खेल के पहले सत्र में भारत ने तीन विकेट गंवाए और कप्तान शुभमन गिल भी रिटायर्ड हर्ट हुए। भारत ने 9 विकेटपर 189 रन बनाए और 30 रन की बढ़त हासिल की। 

     