स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Day 2 Live Score Updates: पहले दिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (5/27) जोरदार वापसी कर 'शो मैन' बन गए। उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर समेट दी।

भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 37 रन बना लिए हैं और वह दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी से मात्र 122 रन पीछे है। लोकेश राहुल (नाबाद 13) व नाइट वाचमैन वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 6) क्रीज पर हैं।

ईडन ने स्पिनरों को भी निराश नहीं किया। कुलदीप यादव ने दो तो अक्षर पटेल ने एक विकेट चटकाया। ईडन में पहले दिन कुल 11 विकेट गिरे। इससे पहले 2019 में बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में पहले दिन कुल 13 विकेट गिरे थे, जो अब तक का सर्वाधिक है।