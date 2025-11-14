IND vs SA 1st Test Day 2 Live Score: क्या नंबर-3 पर वॉशिंगटन सुंदर हो पाएंगे सफल? दूसरे दिन विशाल बढ़त पर भारत की नजर
India vs South Africa 1st Test, Day 2 Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। कोलकाता के ईडन गार्डेंस में पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। तीसरे सेशन तक साउथ अफ्रीका को 159 पर समेट दिया। बुमराह ने पांच विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने स्टंप्स तक एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Day 2 Live Score Updates: पहले दिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (5/27) जोरदार वापसी कर 'शो मैन' बन गए। उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका की पहली पारी 159 रनों पर समेट दी।
भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 37 रन बना लिए हैं और वह दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी से मात्र 122 रन पीछे है। लोकेश राहुल (नाबाद 13) व नाइट वाचमैन वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 6) क्रीज पर हैं।
ईडन ने स्पिनरों को भी निराश नहीं किया। कुलदीप यादव ने दो तो अक्षर पटेल ने एक विकेट चटकाया। ईडन में पहले दिन कुल 11 विकेट गिरे। इससे पहले 2019 में बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में पहले दिन कुल 13 विकेट गिरे थे, जो अब तक का सर्वाधिक है।
IND vs SA Live: बुमराह-सिराज का जलवा
बीसीसीआई ने बुमराह-सिराज के जादूई स्पेल का वीडियो शेयर किया है। आप भी इसका आनंद उठाएं।
The art: 𝐁𝐨𝐰𝐥𝐞𝐝 & 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 \|/— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
The artists - 𝐉𝐚𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐁𝐮𝐦𝐫𝐚𝐡 & 𝐌𝐨𝐡𝐝. 𝐒𝐢𝐫𝐚𝐣
The joy, beauty and sweet feeling of the ball hitting timber 💥👌
Watch 🔽 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Jaspritbumrah93 | @mdsirajofficial…
IND vs SA Live Score: पहले दिन का हाल
नमस्कार दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन के लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको याद दिला दें कि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी शुक्रवार को 159 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद भारत ने पहले दिन स्टंप्स तक 1 विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 12* और वॉशिंगटन सुंदर 6* रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने यशस्वी जायसवाल (12) के रूप में एकमात्र विकेट गंवाया। दूसरे दिन भारत की कोशिश विशाल बढ़त हासिल करने की होगी जबकि अफ्रीकी गेंदबाज जल्द ही भारतीय पारी को समेटना चाहेंगे। तो आप बने रहिए मैच का एक्शन जानने के लिए हमारे साथ।
IND vs SA Live Score: दूसरे दिन के खेल में स्वागत है
नमस्कार, सभी पाठकों को। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज भारत बड़ी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा। पहले दिन गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया।