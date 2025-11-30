IND vs SA Live Score: रोहित को मिला जीवनदान, कोहली की क्लास बल्लेबाजी जारी
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 1st ODI Live: टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से पिटने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच रविवार को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत की वनडे टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर नजर आएगी।
IND vs SA Live Score: रोहित को मिला जीवनदान
चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर, पुल निकाला पिटारे से और डीजॉर्जी ने कैच छोड़ दिया। मैदान पर शोर गूंज उठा है। शरीर से बाहर जाती शॉर्ट गेंद थी और रोहित ने पुल शॉट अटेम्पट किया लेकिन संपर्क अच्छा नहीं था और डीप स्क्वायर लेग से डीजॉर्जी ने बायीं ओर दौड़ लगाई औ स्लाइड करते हुए कैच लपकने के प्रयास में गेंद को लपक नहीं पाए, घुटना मैदान पर पड़ने के चलते गेंद से नियंत्रण खो बैठे डी जॉर्जी। भारत ने 33 रन बना लिए हैं।
IND v s SA Live: यशस्वी जायसवाल हुए आउट
भारत को पहला झटका लगा है। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए। नांद्रे बर्गर ने विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। विराट कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे। पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला।
IND vs SA Live: भारत की तेज शुरुआत
जायसवाल ने स्ट्राइक ली। पहली ही गेंद पर मार्को यान्सन को चौका जड़ा। पहले ओवर में 9 रन बना। दूसरे ओवर में 6 रन बने। तीसरे ओवर में जायसवाल ने मार्को यान्सन को एक सिक्स जड़ा। शॉर्ट गेंद पर सिक्स जड़ा।
3 ओवर के बाद भारत का स्कोर- 25, जायसावल, 17 और रोहित 1 रन बनाकर खेल रहे।
IND vs SA Live: भारत बल्लेबाजी करने को तैयार
राष्ट्रगान होने के बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने को तैयार है। साउथ अफ्रीका ने टीम हडल करने के बाद मैदान पर फील्डिंग सजा ली है। वहीं, रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतर चुके हैं।
IND vs SA Live Score: मात्र दूसरा वनडे खेलेंगे जायसवाल
साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी। वे शाम को ओस के समय बल्लेबाजी करना चाहते हैं, जब बल्लेबाजी आसान हो। टीम में सिर्फ एक स्पिनर है, जिसका कप्तान मार्करम साथ देंगे। टीम में चार तेज गेंदबाज हैं, जबकि नियमित कप्तान तेम्बा बवूमा और केशव महाराज को आराम दिया गया है। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भी कहा कि वे पहले गेंदबाजी करते। उनकी टीम में तीन तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर हैं। यशस्वी जायसवाल का यह सिर्फ दूसरा वनडे है।
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस
रांची में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने चौंकाते हुए प्लेइंग रखी है। ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। वहीं, ऋषभ पंत को बाहर रखा गया है।
भारत की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
IND vs SA Live Score: पहला वनडे आज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भारत टेस्ट में मिली हार के बाद वनडे में वापसी करने को तैयार है। केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया बेइज्जती का बदला लेना चाहेगा।