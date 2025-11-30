IND vs SA Live Score: रोहित को मिला जीवनदान, कोहली की क्लास बल्लेबाजी जारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 1st ODI Live: टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से पिटने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच रविवार को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत की वनडे टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर नजर आएगी।