IND U19 vs SL U19 Live Score: आज जीते तो सीधा फाइनल में, पिच से हटाए गए कवर्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India U19 vs Sri Lanka U19 Live Score: भारत और श्रीलंका अंडर-19 टीमों के बीच शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह अहम मैच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी। भारतीय टीम को एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडु से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे भी फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे।