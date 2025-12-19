IND U19 vs SL U19 Live Score: आज जीते तो सीधा फाइनल में, पिच से हटाए गए कवर्स
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India U19 vs Sri Lanka U19 Live Score: भारत और श्रीलंका अंडर-19 टीमों के बीच शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर यह अहम मैच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी। भारतीय टीम को एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडु से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कप्तान आयुष म्हात्रे भी फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे।
IND U19 vs SL U19 Live: कवर्स हटाए गए
अंपायर्स ने एक फिर मैदान का निरीक्षण किया है। पिच से कवर्स हटा दिए गए हैं। मैदान को पूरी तरह से सुखाने का कामजोरों पर है। दोनों टीमों के खिलाफ ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर वॉर्म-अप कर रहे हैं। ल ोकल समय 11 बजे (भारतीय समयानुसार, लगभग 1 बजे) अंपायर फिर निरीक्षण करेंगे।
IND U19 vs SL U19 Live Score: अभी भी मैच में देरी
भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का सेमीफाइनल मैच बारिश के चलते शुरू नहीं हो पाया है। भारी बारिश के चलते मैदान बहुत ज्यादा गिला है। साथ ही कहीं-कहीं पानी जमा हुआ है। जिसे निकालने का जारी है।
IND U19 vs SL U19 Live: अंपायर्स ने किया निरीक्षण
अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण किया। मैदान को सुखाने का काम तेजी से चल रहा है। फैंस स्टेडियम में मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही मैच का टॉस होगा।
IND U19 vs SL U19 Live: बारिश रुकी
दुबई में बारिश रुक गई है, लेकिन अभी भी टॉस में देरी हो रही है। क्योंकि आउटफील्ड बहुत गीला है। आज का मैच बेहद रोमांचक है। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। भारतीय टीम गजब की फॉर्म में है।
IND U19 vs SL U19 Live Score: गजब के फॉर्म में हैं यंग टीम इंडिया
भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक अपने सभी मैच जीते। युवा टीम इंडिया ने सबसे पहले यूएई को 234 रन से धूल चटाई। फिर भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 90 रन से मात दी। ग्रुप ए में भारत ने अपने तीसरे लीग मैच में मलेशिया को रिकॉर्ड 315 रन से पटखनी दी।
IND U19 vs SL U19 Live Score: दुबई में मौसम ने बदली करवट
दुबई में भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। हालांकि, दुबई में मौसम ने करवट बदल ली है। बारिश के चलते टॉस में देरी हो रही है।