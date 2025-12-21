IND U19 vs PAK U19 Final Live Score: दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग, वैभव-आयुष पर सबकी नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। India vs Pakistan U19 Final Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 21 दिसंबर को खेला जाना है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम खिताब जीतना चाहेगी। ये मुकाबला एसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई में खेला जाना है। इस मैच की शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे से होगी, जबकि टॉस 10 बजे होगा।

भारत ने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। इस टूर्नामेंट में ये दूसरी बार होगा, जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। पहली बार दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज पर एक-दूसरे से टकराई थी, जिसमें भारत ने मैच अपने नाम 90 रन से कर लिया था।

बता दें कि अंडर-19 एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसमें 7 बार ये खिताब जीता है, जबकि एक बार उसने पाकिस्तान के साथ इस कप को शेयर करना पड़ा था। भारत 10वीं बार अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान का ये तीसरा फाइनल है।