IND U19 vs PAK U19 Final Live Score: दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग, वैभव-आयुष पर सबकी नजरें
स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। India vs Pakistan U19 Final Live Score: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 21 दिसंबर को खेला जाना है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम खिताब जीतना चाहेगी। ये मुकाबला एसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई में खेला जाना है। इस मैच की शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे से होगी, जबकि टॉस 10 बजे होगा।
भारत ने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। इस टूर्नामेंट में ये दूसरी बार होगा, जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। पहली बार दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज पर एक-दूसरे से टकराई थी, जिसमें भारत ने मैच अपने नाम 90 रन से कर लिया था।
बता दें कि अंडर-19 एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसमें 7 बार ये खिताब जीता है, जबकि एक बार उसने पाकिस्तान के साथ इस कप को शेयर करना पड़ा था। भारत 10वीं बार अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान का ये तीसरा फाइनल है।
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final LIVE: टूर्नामेंट में बतौर भारतीय गेंदबाज कौन चमका?
पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ आज भारतीय टीम का फाइनल मैच है। अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत की तरफ से तीन गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। दीपेश देवेंद्रन ने कुल 11 विकेट लिए, कनिष्क ने 6 विकेट और किशन सिंह ने पांच विकेट हासिल किए।
IND U19 vs PAK 19 Live Score: पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग-11
पाकिस्तान- उस्मान खान, समीर मिन्हास, शाहजेब खान, साद बेग (विकेटकीपर), फरहान यूसुफ (कप्तान),फहम उल हक, मोहम्मद रियाज़ुल्लाह, मोहम्मद तैयब आरिफ, हारून अरशद, अली रजा, अब्दुल सुभान।
India vs Pakistan U19 Final Live Score: भारत की संभावित प्लेइंग-11
भारत- आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा , एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलन पटेल,दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह,हेनिल पटेल।
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Score: कैसे भारत को मिला फाइनल का टिकट?
भारतीय टीम अंडर-19 एशिया कप 2025 में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ओपनिंग मैच में यूएई को 234 रन से हराया था। इसके बाद पाकिस्तान को 90 रन से दूसरे गेम में मात दी और आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में मलेशिया को 315 रन से हराया। सेमीफाइनल मैच में बारिश के कारण मैच 20-20 ओवर का कर दिया गया, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका क 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Score: कैसे पाकिस्तान ने कटाया फाइनल का टिकट?
पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ग्रुप स्टेज मैच में भारत के खिलाफ हार का सामना किया था, लेकिन उन्होंने बाकी दो ग्रुप-स्टेज मैच यूएई के खिलाफ (70 रन) और मलेशिया के खिलाफ (297 रन के अंतर) से जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री की। सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से मात दी और फाइनल का टिकट कटाया। आज पाकिस्तान का अंडर-19 एशिया कप फाइनल मैच में भारत से सामना है।
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Score: टूर्नामेंट में किसने बनाए अभी तक सर्वाधिक रन?
अंडर-19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने 4 मैच खेलकर कुल 299 रन बनाए हैं। आज फाइनल में भारत के खिलाफ भी उन पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं, भारत की ओर से अभिज्ञान कुंडू ने 4 मैच खेलते हुए 263 की औसत से 263 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में 4 मैच खेलते हुए 235 रन बनाए हैं।
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Score: कहां देख सकते हैं फाइनल मैच?
भारत बनाम पाकिस्तान का अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच फैंस एसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई में खेला जाना है। ये मैच फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्थ पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल पर फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
IND U19 vs PAK U19 Final Live Score: पाकिस्तान की स्क्वॉड इस प्रकार
फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास, मोहम्मद हुजैफा।
India U19 vs Pakistan U19 Final Live Score: भारत की स्क्वॉड इस प्रकार
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज।
