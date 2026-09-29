जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पुडुचेरी में चल रहे भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट खोकर 287 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम के लिए सैम हार्पर 101 रन बनाकर नाबाद हैं जबकि भारत के लिए शम्स मुलानी और नचिकेत भूटे ने तीन-तीन विकेट लिए।

दूसरी ओर मोहाली में चल रहे भारत महिला ए और ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीमों के इकलौते अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने नौ विकेट गंवाकर 351 रन बना लिए हैं। तनीषा सिंह ने 92 रन की पारी खेली जबकि निकी प्रसाद 78 के निजी स्कोर पर नाबाद हैं।