प्रेट्र, पुडुचेरी। टेस्ट बल्लेबाज साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र और तनुष कोटियन ने शानदार अर्धशतक के दम पर शुरुआती झटकों के बावजूद भारत-ए ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध चार दिन के पहले मैच के शुरुआती दिन पांच विकेट पर 257 रन का संतोषजनक स्कोर बनाया।

कोटियन (68 नाबाद) और कुशाग्र (82) ने छठे विकेट के लिए 138 रन जोड़े। दिन का खेल खत्म होने तक कोटियन और शम्स मुलानी (10) क्रीज पर डटे हुए थे। सुदर्शन ने भी एक महीने से ज्यादा समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद 103 गेंदों में 57 रन बनाकर अपनी वापसी को यादगार बनाया, लेकिन मेजबान टीम दूसरे सत्र में 97 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, तभी कोटियन और कुशाग्र ने टीम को संभाला।