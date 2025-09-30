IND W vs SL W Live Score: भारत को लगा झटका, प्रबोधानी ने मंधाना को भेजा पवेलियन

IND W vs SL W Live Updates: वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच श्रीलंका से है। अभी तक एक भी बार खिताब नहीं जीतने वाली भारतीय महिला टीम इस बार अपने घर में ये कमी पूरी करना चाहेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से गुवाहाटी में हो गई है। पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया का श्रीलंका से सामना है।

इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मैच असम के स्टार गायक जुबीन गर्ग के नाम होगा जिनका हाल ही में निधन हो गया था। असम क्रिकेट संघ ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी।