IND W vs SL W Live Score: भारत को लगा झटका, प्रबोधानी ने मंधाना को भेजा पवेलियन
IND W vs SL W Live Updates: वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच श्रीलंका से है। अभी तक एक भी बार खिताब नहीं जीतने वाली भारतीय महिला टीम इस बार अपने घर में ये कमी पूरी करना चाहेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से गुवाहाटी में हो गई है। पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया का श्रीलंका से सामना है।
इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मैच असम के स्टार गायक जुबीन गर्ग के नाम होगा जिनका हाल ही में निधन हो गया था। असम क्रिकेट संघ ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी।
IND W vs SL W Live Score: छह ओवरों का खेल खत्म
भारतीय पारी के छह ओवर हो चुके हैं। टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 24 रन बनाए हैं। प्रतिका रावल के साथ हरलीन देओल इस समय मैदान पर हैं।
IND W vs SL W Live Score: भारत को लगा पहला झटका
भारतीय क्रिकेट टीम को पहला झटका लग गया है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर प्रबोधानी ने मंधाना को आउट कर दिया। बड़ा शॉट खेलने गईं मंधाना डीप प्वाइंट पर कैच आउट हो गईं। उन्होंने 10 गेंदों पर आठ रन बनाए।
IND W vs SL W Live Score: प्रबोधानी का मेडन ओवर
दूसरा ओवर फेंकने आईं प्रबोधानी ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए। मंधाना ने छह की छह गेंदों खाली खेलीं।
IND W Vs SL W Live Score: भारत की बैटिंग शुरू
भारतीय महिला टीम की तरफ से प्रतिका और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने पारी का आगाज किया। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 4/0 रहा।
IND W Vs SL W Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
अगर बात करें भारतीय महिला और श्रीलंका महिला टीम के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की तो दोनों टीमों के बीच कुल 5 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से तीन मैच में भारत को जीत मिली, जबकि श्रीलंका को एक जीत नसीब हुई। एक मैच का नतीजा नहीं निकला था।
IND W Vs SL W Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग-11
चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा
IND W vs SL W Live Score: भारत की प्लेइंग-11
स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
IND W vs SL W Live Score: टॉस जीतने के बाद क्या बोली चमारी अट्टा पट्टू?
इंडिया-ए टीम के खिलाफ श्रीलंकाई टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतने के बाद कहा, हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं अपनी बॉलिंग यूनिट को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं। ये बैटिंग के लिए अच्छा ट्रैक है, लेकिन बाद में यहां ओस देखने को मिल सकती है। हम 7 बैटर्स के साथ आज उतरे है। तैयारी अच्छी है और अगले पांच मैच हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, ऐसे में हमें उम्मीद हैं हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।
IND W vs SL W Live: श्रीलंकाई टीम ने जीता टॉस
महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंकाई टीम के बीच हो रहा है। इस मैच में श्रीलंकाई टीम की कप्ताम चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।