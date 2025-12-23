IND W vs SL W 2nd T20I Live Score: स्नेह राणा ने भारत को दिलाई बड़ी सफलता, अट्टापट्टू लौटीं पवेलियन
IND W vs SL W Live Updates: भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया की नजरें जीत हासिल कर अपनी बढ़त को 2-0 करने पर होंगी। वहीं श्रीलंकाई टीम बराबरी करना चाहेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में शानदार जीत हासिल की थी। आज दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में टकराने जा रही हैं। भारत की नजरें जहां अपनी पकड़ को मजबूत करने की होगी तो वहीं श्रीलंकाई टीम वापसी कर सीरीज सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।
स्मृति मंधाना ने पहले मैच में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाईं थीं। इस मैच में मंधाना चाहेंगी की वह एक बड़ी पारी खेलें। वहीं हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा की भी यही कोशिश होगी।
IND W vs SL W Live Score: पावरप्ले खत्म
पावरप्ले खत्म हो गया है। छह ओवरों में श्रीलंका ने दो विकेट खोकर 39 रन बनाए हैं। भारतीय टीम इस समय मजबूत नजर आ रही है।
IND W vs SL W Live Score: अट्टापट्टू लौटीं पवेलियन
भारत को दूसरी सफलता मिल गई है। श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टाप्टटू आउट हो गई हें। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर स्नेह राणा ने उन्हें अमनजोत कौर के हाथों कैच कराया।
चमारा अट्टापट्टू- 31रन, 24 गेंद, 4-3, 6-2
IND W vs SL W Live Score: भारत को मिली पहली सफलता
क्रांति ने भारत को पहली सफलता दिला दी है। उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर गुणारत्ने को अपनी ही गेंद पर कैच आउठ किया।
IND W vs SL W Live Score: श्रीलंकाई पारी शुरू
श्रीलंकाई पारी शुरू हो गई है। चमारी अट्टापट्टू के साथ विश्मी गुणारत्ने पारी की शुरुआत कर रही हैं। क्रांति गौड़ पहला ओवर फेंक रही हैं।
IND W vs SL W Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग-11
श्रीलंका: चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समराविक्रमा, निलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिल्हारी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मल्की मदारा, इनोका रणवीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी।
IND W vs SL W Live Score: भारत की प्लेइंग-11
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चारणी।
IND W vs SL W Live Score: भारत ने जीता टॉस
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। दीप्ति शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। उनके स्थान पर स्नेह राणा को मौका मिला है।
IND W vs SL W Live Score: मंधाना से बड़ी पारी की उम्मीद
भारत को अपनी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। मंधाना ने पिछले मैच में शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाई थीं।
IND W vs SL W Live Score: टीम इंडिया की नजरें 2-0 पर
भारतीय महिला टीम की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने पर होंगी। पहले मैच में भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया था वो शानदार था।
IND W vs SL W: दूसरा मैच आज
भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाना है। ये मैच विशाखापट्टनम में ही होना है जहां पहला मैच खेला गया था। भारत की नजरें अपनी बढ़त को दोगुना करने पर होंगी तो। वहीं श्रीलंकाई टीम वापसी करना चाहेगी।