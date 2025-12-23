IND W vs SL W 2nd T20I Live Score: स्नेह राणा ने भारत को दिलाई बड़ी सफलता, अट्टापट्टू लौटीं पवेलियन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में शानदार जीत हासिल की थी। आज दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में टकराने जा रही हैं। भारत की नजरें जहां अपनी पकड़ को मजबूत करने की होगी तो वहीं श्रीलंकाई टीम वापसी कर सीरीज सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।

स्मृति मंधाना ने पहले मैच में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाईं थीं। इस मैच में मंधाना चाहेंगी की वह एक बड़ी पारी खेलें। वहीं हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा की भी यही कोशिश होगी।