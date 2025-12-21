IND W vs SL W 1st T20 Live Score: भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी चुनी
IND W vs SL W Live Updates: भारतीय महिला टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में आज श्रीलंका का सामना करेगी। इस सीरीज से भारत की कोशिश वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने की होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विशाखापट्टनम में आज श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में मैदान पर उतरेगी। इस मैच में सभी की नजरें स्मृति मंधाना पर होंगी जो शादी टूटने के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगी। टीम इंडिया इस सीरीज से अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों को परेखना चाहेगी। हरमनप्रीत कौर ने कहा था कि वह युवा खिलाड़ियों को देखना चाहती हैं कि वह किस तरह का खेल दिखाती हैं।
IND W vs SL W Live Score: भारत की प्लेइंग 11
IND W vs SL W Live Score: भारत ने जीता टॉस
भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ऐसे में श्रीलंका टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी।
IND W vs SL W Live Score: भारतीय महिला टीम
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी।
IND W vs SL W Live Score: स्मृति मंधाना पर रहेंगी नजरें
स्मृति मंधाना पर सभी की नजरें रहेंगी जो शादी टूटने के बाद पहली बार मैदान पर उतर रही हैं। उनकी कोशिश अच्छा प्रदर्शन कर अतीत को भुलाने की होगी।
IND W vs SL W Live Score: सीरीज का आगाज
भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज से विशाखापट्टनम में हो रहा है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी।