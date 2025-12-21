IND W vs SL W 1st T20 Live Score: भारतीय महिला टीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी चुनी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विशाखापट्टनम में आज श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में मैदान पर उतरेगी। इस मैच में सभी की नजरें स्मृति मंधाना पर होंगी जो शादी टूटने के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगी। टीम इंडिया इस सीरीज से अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों को परेखना चाहेगी। हरमनप्रीत कौर ने कहा था कि वह युवा खिलाड़ियों को देखना चाहती हैं कि वह किस तरह का खेल दिखाती हैं।