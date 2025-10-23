Language
    IND W vs NZ W live Score: करो या मरो मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से, सेमीफाइनल की सीट दांव पर

    IND W vs NZ W live Score: भारतीय टीम पिछले तीन मैच में हार से सबक लेकर गुरुवार को महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम यदि न्यूजीलैंड की टीम को हरा देती है तो वह सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम बन जाएगी।

    By Umesh Kumar Thu, 23 Oct 2025 12:19 PM (IST)
    IND W vs NZ W live Score: करो या मरो मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से, सेमीफाइनल की सीट दांव पर

    IND W vs NZ W live Score

    अगर वह पिछले तीन मैच की तरह गलतियां करती है तो फिर वह अगर मगर के भंवर में फंस जाएगी। यदि भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है तो उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच में जीत के लिए दुआ करनी होगी और फिर बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में भी जीत हासिल करनी होगी।

    23 Oct 202512:19:47 PM

    IND W vs NZ W Live Score: लाइव ब्लॉग में स्वागत

    भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यह मैच भारत के लिए क्वार्टर फाइनल जैसा है। अगर आज हारी तो भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह और मुश्किल हो जाएगी। उसे फिर अन्य मैच के रिजल्ट पर निर्भर होना पड़ेगा। 