IND W vs BAN W Live Score: टीम इंडिया ने आखिरकार जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप-2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस अहम मुकाबले से पहले आज टीम इंडिया का सामना नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश से होना है। इस मैच में टीम इंडिया की कोशिश जीत हासिल करते हुए आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में जाने की होगी।