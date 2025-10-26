IND W vs BAN W Live Score: टीम इंडिया ने आखिरकार जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला
IND W vs BAN W Live Updates: टीम इंडिया आज अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी और इस मैच में उसकी कोशिश जीत के साथ सेमीफािनल में जाने की होगी ताकि आत्मविश्वास बना रहे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप-2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस अहम मुकाबले से पहले आज टीम इंडिया का सामना नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश से होना है। इस मैच में टीम इंडिया की कोशिश जीत हासिल करते हुए आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में जाने की होगी।
IND W vs BAN W Live Score: भारत ने टॉस जीत चुनी गेंदबाजी
टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मैच में टॉस जीत लिया है जो आठ मैचों के बाद पहली बार हुआ है। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी है और अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए हैं।
IND W vs BAN W Live Score: बारिश रुकी, कुछ ही देर में टॉस
बारिश रुख गई है और कवर्स भी हट गए हैं। तीन बजकर पांच मिनट पर टॉस होगा।
IND W vs BAN W Live Score: बारिश के कारण टॉस में देरी
नवी मुंबई में बारिश हो रही है और इसी कारण टॉस में देरी हो रही है। अभी तक बारिश रुकी नहीं है और इसी कारण मैच में ज्यादा देरी हो सकती है।
IND W vs BAN W Live Score: भारत को चाहिए आत्मविश्वास
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना आज बांग्लादेश से है और इस मैच में भारत की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में आत्मविश्वास के साथ जाने की होगी।