IND vs WI: भारतीय टीम को इंद्र देव की मिली मदद, 7 साल का सिलसिला टूटने से बचा; सीरीज 2-2 से बराबर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में इंद्र देव की मदद से भारत का सात साल का रिकॉर्ड टूटने से बच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच निर्णायक मुकाबला बारिश की वजह से रद हो गया, जिसकी वजह से सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला पहले ही बारिश की वजह से दो घंटे और 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ था। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था।