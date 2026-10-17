IND vs WI: भारतीय टीम को इंद्र देव की मिली मदद, 7 साल का सिलसिला टूटने से बचा; सीरीज 2-2 से बराबर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी मुकाबला बारिश की वजह से रद हो गया है, जिसकी वजह से सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में इंद्र देव की मदद से भारत का सात साल का रिकॉर्ड टूटने से बच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच निर्णायक मुकाबला बारिश की वजह से रद हो गया, जिसकी वजह से सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला पहले ही बारिश की वजह से दो घंटे और 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ था। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया था।
भारत ने 7.4 ओवर खेलकर 118 रन बना दिए थे। मगर बारिश ने एक बार फिर मुकाबले में खलल डाल दिया। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हुआ। अंपायर्स ने मैच को रद करने का फैसला लिया, जिसकी वजह से दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी शेयर हुई।
खबर अपडेट हो रही है.....