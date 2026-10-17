न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी के लिए शुभमन गिल का बड़ा फैसला, इस टूर्नामेंट में बल्ले की धार करेंगे तेज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले लाल गेंद से तैयारी करने का फैसला लिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गिल पंजाब के एलिट ग्रुप ए के दूसरे मैच में खेलते हुए दिखेंगे। पंजाब का सामना कल यानी 18 अक्तूबर को छत्तीसगढ़ से होगा। रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे गिल गिल रविवार से शुरू हो रहे पंजाब के दूसरे मैच में पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लाल गेंद से खेलते दिखेंगे। इसके बाद वो 23 या 24 तारीख को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। पंजाब ने रणजी ट्रॉफी में पहला मैच मुल्लांपुर में आसाम के खिलाफ खेला था। दोनों के बीच मुकाबला ड्रॉ पर छूटा था, पंजाब ने पहली पारी में छत्तीसगढ़ पर लीड बनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें तीन अंक मिला। गिल भारत के लिए टेस्ट टीम में चार नंबर पर खेलते हुए दिखते हैं। ऐसे में वो पंजाब के लिए भी उसी पोजिशन पर उतर सकते हैं। इस दौरान वो टीम में जशनप्रीत सिंह की जगह ले सकते हैं। जशनप्रीत ने आसाम के लिए खिलाफ चार नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बनाए थे।