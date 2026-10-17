मुंबई इंडियंस ने आईपीएल नीलामी से पहले लिया बड़ा फैसला, महेला जयवर्धने को कहा अलविदा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस ने लीग के आने वाले सीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुंबई ने अपने कोच महेला जयवर्धने से नाता तोड़ लिया है। दोनों ने आम सहमति से अलग होने का फैसला किया है। मुंबई ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब छह साल से खिताब के लिए तरस रही मुंबई की कप्तानी में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या का हटाया जाना तय है और एक बार फिर रोहित शर्मा को जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी की रेस में हैं।

लंबे समय तक रहे साथ श्रीलंका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज जयवर्धने लंबे समय तक फ्रेंचाइजी के साथ रहे और कई भूमिकाओं में नजर आए। इस साल इस लंबे करार का अंत हो गया। मुंबई इंडियंस द्वारा जारी बयान में जयवर्धने ने कहा, "एक दशक से ज्यादा में मुंबई इंडियंस मेरे सफर का अहम हिस्सा रही है। खिलाड़ियों, कोचिंग टीम, पूरे परिवार और फैंस ने इस सफर को यादगार बना दिया है जिसे मैं हमेशा संभालकर रखूंगा।"