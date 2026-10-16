स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आखिरकार अब आईपीएल 2013 के दौरान होटल बालकनी से लटकाए जाने वाले किस्से पर खुलकर बात की है। उस समय चहल मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे।

चहल ने आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में बताया कि शराब के नशे में एक क्रिकेटर ने 15वें माले की बालकनी से उन्हें लटका दिया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस मामले के पीछे ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स थे। मगर चहल ने इन सभी बातों को खारिज किया है।

चहल ने सुनाई पूरी कहानी चहल ने पॉडकास्ट के दौरान इस बात की पु्ष्टी की उन्हें 15वें माले पर बालकनी से उल्टा लटका दिया था। मगर उन्होंने इस मामले से साइमंड या जेम्स फ्रैंकलिन के जुड़े होने की बातों को खारिज किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का हाथ था।

चहल ने कहा, "बेंगलुरु में एक पार्टी थी, जिसे आरसीबी होस्ट कर रही थी। मैं उस समय मुंबई इंडियंस का हिस्सा था। मैं भी उस पार्टी में गया था और वहां पर मैंने एक शख्स को देखा, जो बहुत ज्यादा नशे में था। वह देखने में काफी मजबूत और सॉलिड बॉडी वाला था। वह ऑस्ट्रेलिया का था। मगर न तो वो साइमंड्स था और नहीं फ्रैंकलिन, बल्कि कोई और ही था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मुझे हवा में उठा लिया। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने मुझे बालकनी से बाहर लटका दिया और मैं बस उसकी गर्दन पकड़कर लटका हुआ था।"

चहल ने आगे कहा, "मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वह बहुत ज्यादा नशे में था और सभी लोग वहां रूप में घबरा गए। सभी लोग बचाव करने आए और मुझे ऊपर खींचा। वह आदमी हंस रहा था। मगर मेरे लिए यह दूसरे जन्म जैसा था। मुझे लगता है वो होटल का 15वां या 16वां फ्लोर था।"