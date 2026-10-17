वैभव सूर्यवंशी के दो शब्द वाले पोस्ट ने मचाई तबाही, मौका न मिलने पर छलका दर्द

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ हैं। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले वैभव ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसने सनसनी मचा दी है।

वैभव को अभी तक चारों मैचों में बेंच पर ही बैठाया गया है क्योंकि ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर है। ऐसे में वैभव को मौके नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे 15 साल का यह बल्लेबाज निराश होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारने का फैसला नहीं किया है।