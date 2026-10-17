वैभव सूर्यवंशी के दो शब्द वाले पोस्ट ने मचाई तबाही, मौका न मिलने पर छलका दर्द
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में अभी तक खेले गए चार मैचों में मौका नहीं मिला है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ हैं। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले वैभव ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसने सनसनी मचा दी है।
वैभव को अभी तक चारों मैचों में बेंच पर ही बैठाया गया है क्योंकि ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर है। ऐसे में वैभव को मौके नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे 15 साल का यह बल्लेबाज निराश होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारने का फैसला नहीं किया है।
दो शब्दों में कही दिल की बात
वैभव ने पांचवें और अंतिम मैच से पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति को बताया है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, "Still believing." यानी अभी भी विश्वास है। यह बताता है कि वैभव को मौका न मिलने का दुख तो है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रहे हैं। उनको अपने ऊपर विश्वास है और ऊपर वाले पर भी कि कभी न कभी उन्हें मौका मिलेगा।
Vaibhav Suryavanshi story ahead of 5th & final T20Is against West Indies.🔥 https://t.co/cfZfZi0uSw— Cricket Central (@CricketCentrl) October 16, 2026
आठ मैचों में दिखाया दम
वैभव ने अभी तक भारत के लिए कुल आठ टी20 मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने अपना दम दिखा दिया है कि उनमें कितनी प्रतिभा है। वैभव ने इन आठ मैचों में 246 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 186.36 का रहा है। इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं। हाल ही में एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने गोल्ड जीता था और वैभव ने सभी मैचों में हिस्सा लिया था। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको मौके का इंतजार है और ऐसी संभावना भी नहीं बना रही है कि वह पांचवें मैच में खेलेंगे।
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