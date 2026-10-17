जैक फ्रेजर मैक्गर्क का कत्लेआम, 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी; वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
जैक फ्रेजर मैक्गर्क ने 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर ऑस्ट्रेलिया का इतिहास बदल दिया। मगर वो वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकामयाब रहे।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जैक फ्रेजर-मैक्गर्क ने शनिवार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। जैक ने सिर्फ 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज पचासा लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
जैक ने यह कारनामा वनडे कप मुकाबले में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए किया। जैक ने क्वींसलैंड के खिलाफ 63 गेंदों में 122 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज अर्धशतक भी ठोका। मगर वो वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए।
जैक का सबसे तेज अर्धशतक
जैक ने एडिलेड में हुए मैच में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट (फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20) को मिलकर सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज बने।
जैक से पहले आधिकारिक मैच में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर डेनियल क्रिस्चन के नाम था। क्रिस्चन ने साल 2020 में बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में पचासा ठोका था।
वैभव का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
जैक ने तो अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया। मगर वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए।
वैभव ने इसी साल दांबुला में श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक ठोककर इतिहास का पन्ना ही बदल दिया था।
बता दें कि आधिकारिक क्रिकेट मैच के किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है। उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में मोंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया था।
लिस्ट ए में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज
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खिलाड़ी
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देश
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टीम
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गेंद
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विरोधी टीम
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स्थान
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तारीख
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वैभव सूर्यवंशी
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भारत
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इंडिया ए
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11
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श्रीलंका ए
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दांबुला
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21 जून 2026
|
कौशल्या वीररत्ने
|
श्रीलंका
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रागामा
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12
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कुरुनेगला
|
कोलंबो
|
1 नवंबर 2005
|
थिसारा परेरा
|
श्रीलंका
|
एसएल आर्मी
|
13
|
ब्लूमफील्ड
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पनागोडा
|
28 मार्च 2021
|
रोरी क्लेनवेल्ट
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दक्षिण अफ्रीका
|
वेस्टर्न प्रोविंस
|
14
|
क्वाजुलु-नटाल
|
डरबन
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20 मार्च 2011
|
जैक फ्रेजर मैक्गर्क
|
ऑस्ट्रेलिया
|
साउथ ऑस्ट्रेलिया
|
14
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क्वींसलैंड
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एडिलेड
|
17 अक्टूबर 2026
|
एडम हॉलिओके
|
इंग्लैंड
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सरे
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15
|
यॉर्कशायर
|
स्कारबोरो
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11 सितंबर 1994
|
सलमान बट
|
पाकिस्तान
|
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान
|
15
|
लाहौर ईगल्स
|
लाहौर
|
28 मार्च 2009
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