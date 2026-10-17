जैक फ्रेजर मैक्गर्क का कत्लेआम, 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी; वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जैक फ्रेजर-मैक्गर्क ने शनिवार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। जैक ने सिर्फ 14 गेंदों में फिफ्टी लगाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज पचासा लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

जैक ने यह कारनामा वनडे कप मुकाबले में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए किया। जैक ने क्वींसलैंड के खिलाफ 63 गेंदों में 122 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज अर्धशतक भी ठोका। मगर वो वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए।

जैक का सबसे तेज अर्धशतक जैक ने एडिलेड में हुए मैच में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट (फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20) को मिलकर सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज बने।

जैक से पहले आधिकारिक मैच में ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर डेनियल क्रिस्चन के नाम था। क्रिस्चन ने साल 2020 में बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में पचासा ठोका था।