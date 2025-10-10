IND vs WI 2nd Test Live Score: सीरीज फतह को तैयार टीम इंडिया, कोटला में विंडीज के पास बराबरी का मुश्किल मौका
IND vs WI Live Updates: अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की थी। अब उसकी नजरें दिल्ली टेस्ट फतह करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाने पर है। अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो यह बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रह है। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की थी और उसी फॉर्म को टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी जारी रखना चाहेगी।
वेस्टइंडीज की नजरें बराबरी पर है जो उसके लिए किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। पहले ही टेस्ट मैच में विंडीज टीम की कमजोरी साफ दिखाई दे गई थी। ऐसे में भारत का पलड़ा भारी है और वह अपनी प्लेइंग-11 मे ंकुछ बदलाव भी कर सकत है। जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है जो 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे।
IND vs WI: क्या वेस्टइंडीज कर पाएगा बराबरी?
मेहमान वेस्टइंडीज की नजरें इस मैच को जीत सीरीज बराबरी पर खत्म करने पर होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या विंडीज की टीम ऐसा कर पाएगी? जिस तरह की फॉर्म में वो है और जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसे देखते हुए ये काफी मुश्किल साबित होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये चमत्कार होगा।
IND vs WI Live score: दिल्ली में दंबगाई को तैयार टीम इंडिया
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रहा है। भारत की नजरें सीरीज कब्जाने पर हैं। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी।