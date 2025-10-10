IND vs WI 2nd Test Live Score: सीरीज फतह को तैयार टीम इंडिया, कोटला में विंडीज के पास बराबरी का मुश्किल मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हो रह है। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की थी और उसी फॉर्म को टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी जारी रखना चाहेगी।

वेस्टइंडीज की नजरें बराबरी पर है जो उसके लिए किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। पहले ही टेस्ट मैच में विंडीज टीम की कमजोरी साफ दिखाई दे गई थी। ऐसे में भारत का पलड़ा भारी है और वह अपनी प्लेइंग-11 मे ंकुछ बदलाव भी कर सकत है। जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है जो 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे।