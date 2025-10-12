स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीची शनिवार को नई दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर दूसरे व अंतिम टेस्‍ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। बता दें कि भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करके अपनी पारी 518/5 के स्‍कोर पर घोषित कर दी। जवाब में वेस्‍टइंडीज ने दिन का खेल समाप्‍त होने तक 40 ओवर में 140 रन पर चार विकेट गंवा दिए। शाई होप 31* और तेविन इमलाख 14* रन बनाकर नाबाद रहे।

वेस्‍टइंडीज की टीम अपनी पारी यहां से आगे बढ़ाएगी। बता दें कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेले गए पहले टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज को एक पारी और 140 रन से मात दी थी। इसी के साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया की कोशिश वेस्‍टइंडीज का सूपड़ा साफ करने की होगी।