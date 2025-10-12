Language
    भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच शनिवार को नई दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर दूसरे टेस्‍ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्‍कोर पर घोषित की। वेस्‍टइंडीज ने दूसरी दिन स्‍टंप्‍स तक 43 ओवर में 4 विकेट खोकर 140 रन बनाए। शाई होप से वेस्‍टइंडीज को बड़ी पारी की उम्‍मीद रहेगी। वहीं, भारत की कोशिश वेस्‍टइंडीज को जल्‍द ऑलआउट करने पर होगी।

    By Abhishek Nigam Sun, 12 Oct 2025 09:08 AM (IST)
    भारत और वेस्‍टइंडीज

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीची शनिवार को नई दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर दूसरे व अंतिम टेस्‍ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। बता दें कि भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करके अपनी पारी 518/5 के स्‍कोर पर घोषित कर दी। जवाब में वेस्‍टइंडीज ने दिन का खेल समाप्‍त होने तक 40 ओवर में 140 रन पर चार विकेट गंवा दिए। शाई होप 31* और तेविन इमलाख 14* रन बनाकर नाबाद रहे।

    वेस्‍टइंडीज की टीम अपनी पारी यहां से आगे बढ़ाएगी। बता दें कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेले गए पहले टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज को एक पारी और 140 रन से मात दी थी। इसी के साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया की कोशिश वेस्‍टइंडीज का सूपड़ा साफ करने की होगी।

    भारतीय टीम की योजना वेस्‍टइंडीज को जल्‍द से जल्‍द ऑलआउट करने की है। भारतीय टीम ने पहले टेस्‍ट की तरह दिल्‍ली में भी केवल एक बार बल्‍लेबाजी करने की ही ठानी ताकि कैरेबियाई टीम को पारी के अंतर से मात दे सके। देखना दिलचस्‍प होगा कि भारतीय गेंदबाज अपने कप्‍तान के फैसले पर खरा उतर पाते हैं या नहीं।