IND vs SA 3rd ODI Live Score: सीरीज और साख बचाने उतरेगी टीम इंडिया, विशाखापट्टनम में मचेगा घमासान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाना है। रांची में खेले गए पहले मैच में भारत को जीत मिली थी तो रायपुर में साउथ अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर ली थी। अब तीसरा मैच फैसला का मैच है। टीम इंडिया के लिए ये सिर्फ सीरीज जीतने या हारने की बात नहीं है बल्कि साख की बात है। साउथ अफ्रीका उसे पहले ही टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा चुका है। अब वनडे में भी अगर उसे जीत मिलती है तो फिर ये भारत के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी कि वह अपने घर में एक भी सीरीज नहीं बचा सका।