IND vs SA 3rd ODI Live Score: सीरीज और साख बचाने उतरेगी टीम इंडिया, विशाखापट्टनम में मचेगा घमासान
IND vs SA Live Updates: रायपुर में मिली हार के बाद टीम इंडिया पर दवाब है। ये दवाब वनडे सीरीज हारने का है। साउथ अफ्रीका ने उसे पहले ही टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। अब अगर वनडे में भी उसे हार मिलती है तो मेजबान टीम के लिए ये काफी बुरी बात होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाना है। रांची में खेले गए पहले मैच में भारत को जीत मिली थी तो रायपुर में साउथ अफ्रीका ने सीरीज बराबर कर ली थी। अब तीसरा मैच फैसला का मैच है। टीम इंडिया के लिए ये सिर्फ सीरीज जीतने या हारने की बात नहीं है बल्कि साख की बात है। साउथ अफ्रीका उसे पहले ही टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा चुका है। अब वनडे में भी अगर उसे जीत मिलती है तो फिर ये भारत के लिए बेहद शर्मनाक बात होगी कि वह अपने घर में एक भी सीरीज नहीं बचा सका।
IND vs SA live Score: कैसी होगी पिच?
सभी की नजरें स्टेडियम की पिच पर हैं। रांची और रायपुर दोनों में पिच बल्लेबाजों की मददगार मिली है और विशाखापट्टनम में भी यही उम्मीद है। हां, यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।
IND vs SA live Score: क्या शतकों की हैट्रिक लगाएंगे विराट कोहली?
विराट कोहली ने रांची और रायपुर दोनों जगह शतक जमाए थे और अब सभी को उम्मीद है कि उनके बल्ले से विशाखापट्टनम में शतकों की हैट्रिक निकलेगी।
IND vs SA live Score: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में होगा बदलाव?
इस मैच में सीरीज दांव पर है और भारत की साख भी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करेगी या नहीं।
IND vs SA live Score: साख की है लड़ाई
विशाखापट्टनम में आज टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाला मैच सिर्फ मैच नहीं है बल्कि साख की लड़ाई है। ये मैच अगर भारत हार जाता है तो फिर सीरीज गंवा बैठेगा और ये साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी जीत होगी जो टेस्ट में पहले ही भारत को हरा चुका है।