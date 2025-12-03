IND vs SA 2nd ODI Live Score: 10 साल की बादशाहत कायम रखना चाहेगी टीम इंडिया, रायपुर में दूसरा वनडे आज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज है। दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी।
अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। पहले वनडे में भारत की जीत की नींव रखने वाले दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम की नजरें होगी कि वह दूसरे वनडे मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर पहुंचे।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं :
भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।
दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को यानसेन, टोनी डिजार्जी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज्के, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, रियान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।
IND vs SA 2nd ODI Live Score: रोहित-कोहली पर नजरें
भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर हर किसी की नजरें रहेंगी। इन दोनों दिग्गजों ने पहले वनडे में कमाल का परफॉर्मेंस किया। रोहित के बल्ले से 57 रन, जबकि कोहली ने 135 रन की पारी खेली और टीम की जीत में अहम योगदान किया।
IND vs SA 2nd ODI Live Score: दूसरे वनडे में बावुमा की हो सकती वापसी
दक्षिण अफ्रीका ने पहला वनडे मैच में कप्तान टेम्बा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज को आराम दिया था। अब दूसरे वनडे मैच में दोनों की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। बावुमा की वापसी से टोनी डि जॉर्जी और ब्रिट्जके में से किसी एक को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है।
IND vs SA 2nd ODI Live Score: रायपुर में आज दूसरा वनडे मैच
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। तीन वनडे सीरीज में अभी टीम इंडिया 1-0 से आगे है। इस मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया न सिर्फ सीरीज पर 2-0 से कब्जा करना चाहेगी, बल्कि अपने घर पर पिछले 10 सालों से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट की बादशाहत कायम रखना चाहेगी।
पिछले 10 सालों से साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें इस मैच में जीत हासिल कर 10 सालों से चले आ रहे सिलसिले को जारी रखने पर होगी, जबकि साउथ अफ्रीका की नजरें सीरीज में वापसी पर होगी।