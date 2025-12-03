IND vs SA 2nd ODI Live Score: 10 साल की बादशाहत कायम रखना चाहेगी टीम इंडिया, रायपुर में दूसरा वनडे आज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd ODI Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज है। दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी।

अब टीम इंडिया की नजरें दूसरे वनडे मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। पहले वनडे में भारत की जीत की नींव रखने वाले दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम की नजरें होगी कि वह दूसरे वनडे मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर पहुंचे।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं :

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को यानसेन, टोनी डिजार्जी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज्के, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, रियान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।