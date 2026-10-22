IND vs NZ: सैमसन और नमन धीर के दम पर भारत ने किया ऐतिहासिक रन चेज, न्यूजीलैंड को रौंदकर स्थापित किया नया कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन के दमदार अर्धशतक, बाद में कप्तान श्रेयस अय्यर और नमन धीर की बेहतरीन पारी की वजह से भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में चार विकेटों से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 226 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया।

226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 36 गेंदों में 93 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने 12 गेंदों में 29 रन बनाए। वहीं, सैमसन ने 33 गेंदों में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 67 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, अभिषेक के आउट होते ही भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई। उसने 29 रन के भीतर अभिषेक सहित चार विकेट गंवा दिए।

अय्यर-पटेल ने टीम को संभाला, नमन ने दिलाई जीत लगातार विकेट खोने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भारत की पारी को संभाला। अय्यर और अक्षर ने पांचवें विकेट के लिए 24 गेंदों में 45 रन जोड़े।

इसके बाद अय्यर ने नमन के साथ छठे विकेट के लिए 22 गेंदों में 43 रन जोड़े। अय्यर 28 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। मगर नमन आखिरी तक क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 42 रन ठोके और छक्का लगाकर मैच भारत की झोली में डाल दिया।

बता दें कि भारत की ये टी20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा रन चेज 209 का था, जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापटनम में किया था। ग्लेन फिलिप्स की पारी गई बेकार इससे पहले न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के तूफानी अर्धशतक की मदद से भारत को 226 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था। फिन एलन और टिम साइफर्ट ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी।

एलन और साइफर्ट ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। एलन ने 24 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली। वहीं साइफर्ट ने 24 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा, डेरिल मिचेल ने 19 गेंदों में 28 रन बनाए।

चार नंबर पर बल्लेबाजी करने आए फिलिप्स ने टीम के लिए शानदार पारी खेली। फिलिप्स ने सिर्फ 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने चौथे विकेट के लिए बेवन जैकब्स के साथ 32 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी की।