स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला और इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा अभिषेक और संजू के बीच पहले विकेट के लिए 50+ रनों की साझेदारी हुई, जिससे इस जोड़ी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय सलामी जोड़ी ने कहर ढा दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और कीवी गेंजबाजों को पहले ओवर से ही दबाव में डाल दिया। अभिषेक ने अपने चिर-परिचित अंदाज में शुरुआत की और मैट हेनरी के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला। इसी के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के सफीकुल्लाह शिनवारी को पीछे छोड़ दिया है।

अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड अभिषेक को पहले ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक मिली। कीवी टीम के लिए मैट हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे और पहली ही बॉल पर शर्मा ने छक्का जड़ दिया। इसी के साथ वे टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर सबसे अधिक बार छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सात बार ऐसा कारनामा किया है। इससे पहले वे अफगानिस्तान शफीकुल्लाह शिनवारी के साथ छह छक्कों के साथ पहले नंबर पर थे।

T20I में पहली गेंद पर सबसे अधिक बार छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज- अभिषेक शर्मा (भारत) - 7

शफीकुल्लाह शिनवारी (अफगानिस्तान) - 6

सूर्यकुमार यादव (भारत) - 5

पॉल स्ट्रलिंग (आयरलैंड) - 4

कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैं) - 4

मोहम्मद नवीद (यूएई) - 4 संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी का कारनामा भारत के लिए मुकाबले में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने 50+ रनों की साझेदारी जैसे ही पूरी की, उन्होंने इतिहास रच दिया। अब वे भारत के लिए टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक बार 50+ की साझेदारी करने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।