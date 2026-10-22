जेम्स एंडरसन क्रिकेट के सभी प्रारुपों से लेंगे संन्यास, 26 साल के लिजेंडरी करियर पर लगेगा ब्रेक!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जल्द ही 26 साल के प्रोफेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह सकते हैं। एंडरसन को लैंकाशायर ने 2026 सीजन खत्म होने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया, जिसके बाद एंडरसन संन्यास का फैसला कर सकते हैं।

इंग्लिश मीडिया के मुताबिक पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद लैंकाशायर एक नई टीम तैयार करने को देख रही है। इसी वजह से उन्होंने रिचर्ड केन्योन को चीफ एग्जीक्यूटिव और पॉल फारब्रेस को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में नियुक्ति की।

इस दौरान नए मैनेजमेंट 44 साल के एंडरसन को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करने का फैसला लिया, जबकि एंडरसन का प्रदर्शन काउंटी चैंपियनशिप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन था। उन्होंने 11 मैचों में महज 17.68 के औसत से 50 विकेट झटके थे।

एंडरसन लेंगे संन्यास रिपोर्ट में बताया गया है कि एंडरसन खेलने के कहीं और विकल्प की तलाश नहीं करेंगे और 26 साल के करियर पर विराम लगा देंगे। एंडरसन पहले ही साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

इसी के साथ एंडरसन के लिजेंडरी करियर पर ब्रेक लग सकता है। उन्होंने 2002 में लैंकाशायर के लिए डेब्यू करने के बाद कुल 315 फर्स्ट-क्लास मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 1193 विकेट लिए, जिसमें इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट भी शामिल है।