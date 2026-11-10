IND vs NZ 3rd ODI: बारिश ने छीन लिया न्यूजीलैंड से बड़ा मौका, अब नसीब नहीं होगी जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेमिल्टन में खेला जाना तीसरा वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आई जो रुक-रुककर आती रही और इसी के चलते खेलने लायक स्थिति बनता ने देख अंपायरों ने मैच रद करने का फैसला किया। तीन मैचों के बाद भारत पांच वनडे की सीरीज में 2-0 से आगे है।

इस मैच के रद होने से सबसे ज्यादा नुकसान न्यूजीलैंड को हुआ है क्योंकि इस मैच से उसकी सीरीज जीतने की उम्मीदें जिंदा थीं। वह लगातार तीन मैच जीत सीरीज जीत सकती थी, लेकिन अब तीसरा मैच रद होने से उसके पास अब बस सीरीज पर ड्ऱॉ पर खत्म करने का ही मौका है। इसके लिए उसे बाकी के बचे दोनों मैच जीतने होंगे। वहीं, भारत को सीरीज जीतने के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है।

सिर्फ हुआ टॉस मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आ गई थी। बारिश कई बार रुकी लेकिन फिर शुरू हो गई जिससे टॉस में देरी हुई। किसी तरह दो घंटे की देरी से नौ बजे टॉस हुआ जिसे भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, टॉस के कुछ देर बाद फिर बारिश आ गई और फिर मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और अंपायरों ने मैच रद करने का फैसला किया।