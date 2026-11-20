स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतकों के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को मजबूत स्कोर खड़ा किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी के दम पर भारत ने इसका करारा जवाब भी दिया है। इन दोनों की शतकीय साझेदारी से भारत ने मजबूत शुरुआत की है।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। राहुल 52 रन और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले निकल्स ने 335 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से नाबाद 175 रनों की पारी खेली। फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 118 रन बनाए। इन दोनों के दम पर न्यूजीलैंड ने 368 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत अभी भी कीवी टीम से 209 रन पीछे हैं।

फिलिप्स और निकल्स ने किया परेशान न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन की शुरुआत पांच विकेट के नुकसान पर 243 रनों के साथ की। फिलिप्स ने 94 और निकल्स ने 113 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। फिलिप्स ने अपना शतक पूरा किया और फिर वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। आकाशदीप की इनस्विंगर पर वह आउट हो गए। यहां से फिर निकल्स ने स्कोरबोर्ड चलाने की लड़ाई अकेले ही लड़ी। दूसरे खिलाड़ियों ने उनका साथ तो दिया, लेकिन सिर्फ विकेट पर समय बिताने के लिहाज से। नाथन स्मिथ ने 44 गेंदों पर 14 रन, काइल जेमिसन ने 21 गेंदों पर 11 रनों की पारियां खेलीं। मैट हेनरी एक और जैकब डफी चार रन बनाकर आउट हुए।

भारत की मजबूत शुरुआत भारत को इस स्कोर के सामने मजबूत शुरुआत की जरूरत थी जो यशस्वी और राहुल ने उसे दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। यशस्वी और राहुल सेट होने के बाद बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी ने तेजी से रन बनाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। वह आज ही अपना शतक पूरा करते दिख रहे थे, लेकिन टॉम ब्लंडल और मैट हेनरी द्वारा लिए गए रिव्यू ने उनकी पारी का अंत कर दिया। यह न्यूजीलैंड में भारत की पहले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।