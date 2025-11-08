IND vs AUS 5th T20 live cricket score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: चार मैचों के बाद टीम इंडिया 2-1 से आगे है और आज आखिरी टी20 मैच खेला जाना है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीत जाती है तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 5th t20 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जाना है। इस मैच पर सीरीज का फैसला निर्भर है। यूं तो भारत के पास 2-1 की बढ़त है लेकिन अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल कर लेती है तो फिर सीरीज बराबरी पर ख्तम होगी।
पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। भारत ने फिर वापसी करते हुए लगातार दो मैच जीते और बढ़त ले ली।
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: भारत की पहले बल्लेबाजी
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत ने प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। तिलक वर्मा को बाहर कर रिंकू सिंह को चुना गया है।
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: पिच रिपोर्ट
पार्थिव पटेल ने पिच रिपोर्ट में बताया है कि यहां बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने की चिंता है।
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: कुछ ही देर में टॉस
कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों को चुनेगी इस पर सभी की नजरें हैं।
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: टीम इंडिया सेफ
टीम इंडिया इस समय 2-1 से आगे है। यहां से वह इस स्थिति में है कि सीरीज नहीं हारेगी। हालांकि, टीम चाहेगी कि वह सीरीज जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया से विदाई ले और वनडे सीरीज हार की भरपाई करे।
IND vs AUS 5th T20 live cricket score: निर्णायक लड़ाई आज
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाना है। इस मैच पर सीरीज का फैसला निर्भर करेगा। हालांकि, ये बात तय है कि टीम इंडिया सीरीज नहीं हारेगी।