IND vs AUS 5th T20 live cricket score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 5th t20 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जाना है। इस मैच पर सीरीज का फैसला निर्भर है। यूं तो भारत के पास 2-1 की बढ़त है लेकिन अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल कर लेती है तो फिर सीरीज बराबरी पर ख्तम होगी।

पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। भारत ने फिर वापसी करते हुए लगातार दो मैच जीते और बढ़त ले ली।