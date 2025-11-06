India vs Australia Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल करना चाहेगी सूर्या 'ब्रिगेड', क्वींसलैंड में पहली बार भारत का मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 4th t20 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का चौथा टी20 मैच आज गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में आज खेला जाना है। चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर ट्रेविस हेड मैच नहीं खेलेंगे, वह एशेज की तैयारियों के लिए टीम से रिलीज किए गए और वह शेफील्ड शील्ड में खेलेंगे। वहीं, भारत की तरफ से स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज किया गया है। ऐसे में भारतीय टीम की नजरें 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने पर होगी। बता दें कि मौजूदा पांच मैचों की टी20I सीरीज 1-1 की बराबरी पर है।