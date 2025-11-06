Language
    India vs Australia Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल करना चाहेगी सूर्या 'ब्रिगेड', क्वींसलैंड में पहली बार भारत का मुकाबला

    IND vs AUS 4th T20 live cricket score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा। भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में 1-1 से बराबर सीरीज में भारत की नजरें 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने पर होंगी।

     

    By Priyanka Joshi Thu, 06 Nov 2025 11:07 AM (IST)
     IND vs AUS 4th T20 live cricket score: भारत की ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 4th t20 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का चौथा टी20 मैच आज गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में आज खेला जाना है। चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। 

    ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर ट्रेविस हेड मैच नहीं खेलेंगे, वह एशेज की तैयारियों के लिए टीम से रिलीज किए गए और वह शेफील्ड शील्ड में खेलेंगे। वहीं, भारत की तरफ से स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज किया गया है। ऐसे में भारतीय टीम की नजरें 'कमजोर' ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बनाने पर होगी। बता दें कि मौजूदा पांच मैचों की टी20I सीरीज 1-1 की बराबरी पर है।


    6 Nov 202512:41:20 PM

    IND vs AUS 4th T20 Live Score: कितने बजे उछलेगा टॉस का सिक्का?

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच का टॉस दोपहर 1:15 बजे होगा। मैच 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा।

    6 Nov 202512:11:20 PM

    IND vs AUS Live Cricket Score: इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजरें

     भारत- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

    ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श, टिमडेविड, मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस और जैवियर बार्टलेट

    6 Nov 202511:19:46 AM

    IND vs AUS 4th T20 Live Update: भारत-ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11

    भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

    ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस,जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन और बेन ड्वार्शुइस, ग्लेन मैक्सवेल

    6 Nov 202511:14:06 AM

    IND vs AUS 4th T20 live cricket score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20i सीरीज का चौथा टी20 मैच आज यानी 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में खेला जाना है। 