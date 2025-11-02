IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, तीन बदलाव के साथ उतरे कप्तान सूर्या

Language
    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच होबार्ट में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है, दूसरा मैच 4 विकेट से हार गया था और पूरी टीम 125 पर ऑल आउट हो गई थी। सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल जैसे प्रमुख बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जबकि अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अब सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे।
     

    By Priyanka Joshi Sun, 02 Nov 2025 12:48 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत 4 विकेट से हार गया। इस तरह 5 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है।

    अब तीसरे टी20I मैच में सभी की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी। उन्होंने पहले मैच में अच्छी शुरुआत के संकेत दिए थे, लेकिन दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। 

    शुभमन गिल, संजू सैमसन और तिलक वर्मा भी मेलबर्न में फ्लॉप रहे। भारत की पूरी टीम सिर्फ 125 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सिर्फ अभिषेक शर्मा (68 रन) और हर्षित राणा (35 रन) ने अच्छी बल्लेबाजी की।

    भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज़ जोश हेजलवुड, जिन्होंने दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे, अब सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे। वे आखिरी 3 मैचों से बाहर रहेंगे ताकि नवंबर के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज की तैयारी कर सकें।

    2 Nov 20251:45:54 PM

    IND vs AUS 3rd T20I Live Score: संजू सैमसन के पास बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका

    संजू सैमसन अगर पांच रन तीसरे टी20I मैच में बना लेते हैं तो वह 1000 टी20 रन बनाने वाले 12वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

    2 Nov 20251:39:47 PM

    IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

    भारत (प्लेइंग इलेवन) - शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर) (संजू सैमसन की जगह), वाशिंगटन सुंदर (कुलदीप यादव की जगह), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह (हर्षित राणा की जगह)।

    ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन) - मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, सीन एबॉट (जोश हेजलवुड की जगह)।

    2 Nov 20251:38:22 PM

    IND vs AUS 3rd T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

    भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत में तीन बदलाव है। जितेश शर्मा, संजू सैमसन की जगह; अर्शदीप सिंह हर्षित राणा की जगह और कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। वहीं, मिचेल मार्श ने उम्मीद जताई कि उनकी टीम अच्छी शुरुआत करेगी। ऑस्ट्रेलिया में बस एक बदलाव हुआ है, शॉन एबट को जॉश हेज़लवुड की जगह शामिल किया गया है।

    2 Nov 202512:53:58 PM

    IND vs AUS 3rd T20I Live Score: होबार्ट में तीसरा टी20I मैच

    होबार्ट में बेलेरिव ओवल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलने के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी दबाव में हैं। उन्हें सिर्फ यह सुनिश्चित नहीं करना है कि उनकी टीम वापसी करे बल्कि उन्हें अपनी फॉर्म भी दोबारा हासिल करनी है। यह उनके लिए निराशाजनक समय है, खासकर एक बल्लेबाज के रूप में।