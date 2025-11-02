IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, तीन बदलाव के साथ उतरे कप्तान सूर्या

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से रद्द हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत 4 विकेट से हार गया। इस तरह 5 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है।

अब तीसरे टी20I मैच में सभी की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी। उन्होंने पहले मैच में अच्छी शुरुआत के संकेत दिए थे, लेकिन दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए।

शुभमन गिल, संजू सैमसन और तिलक वर्मा भी मेलबर्न में फ्लॉप रहे। भारत की पूरी टीम सिर्फ 125 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सिर्फ अभिषेक शर्मा (68 रन) और हर्षित राणा (35 रन) ने अच्छी बल्लेबाजी की।

भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज़ जोश हेजलवुड, जिन्होंने दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे, अब सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे। वे आखिरी 3 मैचों से बाहर रहेंगे ताकि नवंबर के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज की तैयारी कर सकें।