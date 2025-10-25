Language
    IND vs AUS 3rd ODI Live Score: मिचेल मार्श लौटे पवेलियन, अक्षर पटेल ने किया बोल्ड

    IND vs AUS Live Score:पहले से ही सीरीज अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश में होगी कि वह तीसरे वनडे में भी जीत हासिल कर भारत का सूपड़ा साफ रखे। वहीं भारत ये मैच जीत विजयी विदाई की कोशिश में होगा। 

    By Abhishek Upadhyay Sat, 25 Oct 2025 09:49 AM (IST)
    भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वनडे आज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया आज तीसरे वनडे में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना हर एक दांव लगाकर जीत हासिल करना चाहेगी। गिल नहीं चाहेंगे कि बतौर कप्तान वह अपनी पहली वनडे सीरीज में बिना एक भी जीत लिए जाएं।

    इस मैच पर सभी की नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताय गया था कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज होगी। कोहली ने अभी तक इस सीरीज में खाता तक नहीं खुला है। रोहित ने पिछले मैच में अर्धशतक जमाया है।

    25 Oct 202510:26:17 AM

    IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार

    ऑस्ट्रेलिया ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 18 ओवर के बाद उसका स्कोर दो विकेट पर 104 रन है। 

    25 Oct 202510:16:35 AM

    IND vs AUS Live Score: मिचेल मार्श आउट

    15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया। अक्षर की गेंद को कट करने गए मार्श चूक गए और बोल्ड हो गए। 

    25 Oct 202510:04:47 AM

    IND vs AUS Live Score: भारत को मिला पहला विकेट

    सिराज ने भारत को पहली सफलता दिला दी है। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने हेड को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराया। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 61 रन था।

    25 Oct 20259:53:18 AM

    IND vs AUS Live Score: पहला ओवर मेडन


    सिराज ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया है।

    25 Oct 20259:53:15 AM

    IND vs AUS Live Score: मैच शुरू


    सिडनी में तीसरा वनडे मैच शुरू हो चुका है। मोहम्मद सिराज भारत की तरफ से पहला ओवर फेंक रहे हैं। मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत कर रहे हैं। 

    25 Oct 20259:52:51 AM

    IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11


     ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जैम्पा,  जोश हेजलवुड। 

    25 Oct 20259:52:27 AM

    IND vs AUS Live Score: भारत की प्लेइंग-11


    टीम इंडिया की  प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

    25 Oct 20259:51:58 AM

    IND vs AUS Live Score: भारत की पहले गेंदबाजी


    ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने दो बदलाव किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर हैं और कुलदीप यादव को मौका मिला है। अर्शदीप सिंह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। 

    25 Oct 20259:51:30 AM

    IND vs AUS Live Score: रोहित और कोहली पर नजरें


    इस मैच में सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि इस सीरीज के बाद दोनों संन्यास ले लेंगे। देखना होगा कि ये बातें सच होती हैं या फिर ये दोनों अपना खेल जारी रखते हैं। 

    25 Oct 20259:49:59 AM

    IND vs AUS Live Score: लाज बचा पाएगी टीम इंडिया?


    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर है और इस मैच में भारत की नजरें सीरीज में लाज बचाने पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दो मैच जीत सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। 