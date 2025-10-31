IND vs AUS 2nd T20I Live Score: अक्षर पटेल 7 रन बनाकर रन आउट, भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन

India vs Australia Live Score Updates: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है।

ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कंगारू टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए जोश फिलिप की जगह मैट शॉर्ट को शामिल किया। वहीं, टीम इंडिया ने अपनी प्‍लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है।

याद दिला दें कि दोनों टीमों के बीच कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। दोनों टीमों की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में जल्‍द बढ़त हासिल करने की होगी। भारतीय टीम की कप्‍तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श संभाल रहे हैं।

मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने यहां पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से चार जीते हैं जबकि एक में शिकस्‍त सहनी पड़ी है। भारत ने एमसीजी पर एकमात्र हार 2008 में झेली थी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 20 जबकि ऑस्‍ट्रेलिया ने 11 जीते। दो मैच बेनतीजा रहे।