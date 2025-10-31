Language
    IND vs AUS 2nd T20I Live Score: अक्षर पटेल 7 रन बनाकर रन आउट, भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन

    IND vs AUS 2nd T20 live cricket score: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आज पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच कैनबरा में पहला मैच बारिश के कारण रद हो गया था। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम की कोशिश सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने की होगी। हालांकि, ऑस्‍ट्रेलिया घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज में पहले बढ़त हासिल करने का प्रयास करेगा।

    By Abhishek Nigam Fri, 31 Oct 2025 02:34 PM (IST)
    भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच

    India vs Australia Live Score Updates: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है।

    ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कंगारू टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव करते हुए जोश फिलिप की जगह मैट शॉर्ट को शामिल किया। वहीं, टीम इंडिया ने अपनी प्‍लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। 

    याद दिला दें कि दोनों टीमों के बीच कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। दोनों टीमों की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में जल्‍द बढ़त हासिल करने की होगी। भारतीय टीम की कप्‍तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श संभाल रहे हैं।

    मेलबर्न में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है। भारत ने यहां पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से चार जीते हैं जबकि एक में शिकस्‍त सहनी पड़ी है। भारत ने एमसीजी पर एकमात्र हार 2008 में झेली थी। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 20 जबकि ऑस्‍ट्रेलिया ने 11 जीते। दो मैच बेनतीजा रहे।

    31 Oct 20252:21:41 PM

    IND vs AUS Live Score: जोश हेजलवुड ने किया 'सूर्य-अस्‍त' 

    जोश हेजलवुड की कहर बरपाती गेंदों का भारतीय बल्‍लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हेजलवुड ने पारी के पांचवें ओवर में भारत को दो करारे झटके दिए। उन्‍होंने तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव (1) को विकेटकीपर जोश इंग्लिस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर उन्‍होंने तिलक वर्मा को जोश इंग्लिस के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया।

    5 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 33/4। अभिषेक शर्मा 24* और अक्षर पटेल 1* रन बनाकर खेल रहे हैं।

    31 Oct 20252:14:57 PM

    IND vs AUS Live Score: संजू भी लौटे पवेलियन

    नाथन एलिस ने पारी के चौथे ओवर में संजू सैमसन को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके भारत को जोरदार झटका दिया है। सैमसन ने 4 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। उन्‍हें तीसरे नंबर पर भेजने का प्‍लान फ्लॉप होता दिखा। भारत को सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्‍मीद है।

    4 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 32/2। अभिषेक शर्मा 24* और सूर्यकुमार यादव 1* रन बनाकर खेल रहे हैं।

    31 Oct 20252:05:52 PM

    IND vs AUS Live Score: हेजलवुड ने किया गिल का शिकार

    जोश हेजलवुड ने तीसरे ओवर में भारत को जोरदार झटका दिया। उन्‍होंने ओवर की चौथी गेंद पर गिल को मिड ऑफ में कप्‍तान मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कराया। शुभमन गिल 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। इस ओवर में 4 रन बने और एक विकेट आया।

    3 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 22/1। अभिषेक शर्मा 15* और संजू सैमसन 2* रन बनाकर खेल रहे हैं।

    31 Oct 20252:03:21 PM

    IND vs AUS live score: शर्मा ने दिखाए आक्रामक तेवर

    अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई है। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक तेवर दिखाए और जेवियर बार्टलेट को निशाने पर लिया। उन्‍होंने बार्टलेट द्वारा किए पारी के दूसरे ओवर में एक चौका और एक छक्‍का जड़ते हुए कुल 17 रन बटोरे।

    2 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 18/0। अभिषेक शर्मा 14* और शुभमन गिल 4* रन बनाकर खेल रहे हैं।

    31 Oct 20251:45:34 PM

    IND vs AUS live score: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाड़‍ियों ने बांधी काली पट्टी

    भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाड़‍ियों व सपोर्ट स्‍टाफ ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में काली पट्टी बांधी। दोनों टीमों ने 17 साल के क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को सम्‍मान दिया। दोनों टीमों ने बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन भी रखा।

    31 Oct 20251:25:48 PM

    IND vs AUS Live: भारत की प्‍लेइंग 11 

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

    31 Oct 20251:24:51 PM

    IND vs AUS Live: ऑस्‍ट्रेलिया की प्‍लेइंग 11

    ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्‍तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिच ओवन, मार्कस स्‍टोइनिस, मैट शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैट कुहेनमन और जोश हेजलवुड।

    31 Oct 20251:20:45 PM

    IND vs AUS Live Score: ऑस्‍ट्रेलिया ने किया एक बदलाव

    मिचेल मार्श ने टॉस के समय बताया कि उन्‍होंने अपनी प्‍लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। जोश फिलिप की जगह मैट शॉर्ट को शामिल किया गया है। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम ने अपनी प्‍लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है।

    31 Oct 20251:19:08 PM

    IND vs AUS Live Score: ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता टॉस

    ऑस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान मिचेल मार्श ने शुक्रवार को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।