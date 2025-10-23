IND vs AUS 2nd ODI Live Score: रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक, श्रेयस दे रहे साथ; भारत का स्कोर 100 रन के पार
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 बदलाव हुए है, जबकि भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरेगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला है, क्योंकि इस मैच में भारत हारा तो सीरीज भी गंवा बैठेगा।
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: 100 रन के पार पहुंचा भारत का स्कोर
IND vs AUS 2nd ODI Live: रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक
पारी के 22वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित ने सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 74 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। ये उनके वनडे करियर का 59वां पचासा रहा।
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: भारत का स्कोर 50 रन के करीब
14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन रहा। रोहित शर्मा (25) और श्रेयस अय्यर (11) रन पर बैटिंग कर रहे हैं।
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37/2
12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर (4*) और रोहित शर्मा (23*) रन बना लिए हैं।
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: भारत का स्कोर 30 रन के पार
11 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन रहा। गिल बार्टलेट की गेंद पर मिचेल मार्श को कैच थमा बैठे और नौ गेंदों पर एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। जबकि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में खाता खोले बिना आउट हो गए हैं। जेवियक बार्टलेट ने अपने दूसरे ही ओवर में भारत को दो झटके दिए हैं।
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: एडिलेड में खेला जा रहा दूसरा वनडे मैच
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड खेला जा रहा है। कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 बदलाव देखने को मिले हैं, जबकि भारत बिना किसी बदलाव के उतरा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एलेक्स कैरी, जैवियर बार्टलेट और एडम जैम्पा की वापसी हुई है। जोश फिलिप, नैथन एलिस और मैट कुहनेमन बाहर गए हैं।