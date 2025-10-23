IND vs AUS 2nd ODI Live Score: रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक, श्रेयस दे रहे साथ; भारत का स्कोर 100 रन के पार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 2nd ODI Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 बदलाव हुए है, जबकि भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरेगी। तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला है, क्योंकि इस मैच में भारत हारा तो सीरीज भी गंवा बैठेगा।