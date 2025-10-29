IND vs AUS 1st T20 Live Cricket Score: 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में भारत का राज, विजयी रथ बरकरार रखना चाहेगी सूर्या 'ब्रिगेड'
IND vs AUS 1st T20 Live Cricket Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20i सीरीज का पहला मैच आज कैनबरा में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया की नजरें होगी कि वह टी20i सीरीज जीतने पर होगी। ये सीरीज अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों की लिहाज से दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार भारत टी20 मैच खेलने आज उतरेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st T20 live cricket score: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार टी20 फॉर्मेट में आज मैच खेलेगी। भारत (India) का सामना ऑस्ट्रेलिया (Australia) से आज कैनबरा के मनुका ओवल में होना है। ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा। टॉस 1:15 बजे होना है। टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है, जबकि वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।
हाल ही में टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 की हार झेलनी पड़ी। जहां भारत ने सिडनी वनडे मैच 9 विकेट से जीता था। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 121 और विराट कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारियां खेली थी। अब भारत की नजरें टी20i सीरीज जीतकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने पर होगी।
अगर बात करें कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड की तो यहां पर साल 2020 में इकलौता टी-20 मैच टीम ने खेला, जिसमें भारत को 11 रन के करीबी अंतर से जीत मिली थी।
IND vs AUS 1st T20 Live: 17 साल से भारत का ऑस्ट्रेलिया में राज
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इकलौता टी-20 साल 2008 में गंवाया था। उसके बाद से टीम ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टी-20 सीरीज नहीं गंवाई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पिछले 17 साल से भारत का T20 में राज है और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया चाहेगी की वह इस रिकॉर्ड को बरकरार रखें।
IND vs AUS 1st T20 Live: एशिया कप जीतने के बाद भारत का पहला टी20 मैच
सितंबर के महीने में एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया का ये पहला टी-20 मैच है, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है। सूर्यकुमार यादव ही भारत की कमान संभालेंगे। वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।
India vs Australia 1st T20 Live Update: कैनबरा का कैसा है मौसम?
कैनबरा के मनुका ओवल का मौसम काफी ठंडा है। दोपहर मैच के दौरान आसमान पर बादल छाए रहेंगे और तापमान 14 डिग्री सेलिसियस के आस-पास रहेगा, जबकि शाम होते हुए मौसम में बदलाव होगा और बारिश की संभावना थोड़ी है।
IND vs AUS 1st T20 Live Score Updates: कैसा खेलेगी कैनबरा क मनुका ओवल की पिच?
कैनबरा के मनुका ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां पर पहली पारी का औसतन स्कोर 150 का है। इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है। जहां इतिहास में यहां पहले बैटिंग करते हुए 10 बार टीम को जीत मिली है, जबकि 9 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम को जीत मिली।
IND vs AUS 1st T20 Live: कैनबरा में आज भारत-ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20i सीरीज का पहला मैच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाना है। मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा।