IND vs AUS 1st T20 Live Cricket Score: 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में भारत का राज, विजयी रथ बरकरार रखना चाहेगी सूर्या 'ब्रिगेड'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st T20 live cricket score: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार टी20 फॉर्मेट में आज मैच खेलेगी। भारत (India) का सामना ऑस्ट्रेलिया (Australia) से आज कैनबरा के मनुका ओवल में होना है। ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा। टॉस 1:15 बजे होना है। टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है, जबकि वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।

हाल ही में टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 की हार झेलनी पड़ी। जहां भारत ने सिडनी वनडे मैच 9 विकेट से जीता था। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 121 और विराट कोहली ने 74 रनों की नाबाद पारियां खेली थी। अब भारत की नजरें टी20i सीरीज जीतकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने पर होगी।

अगर बात करें कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड की तो यहां पर साल 2020 में इकलौता टी-20 मैच टीम ने खेला, जिसमें भारत को 11 रन के करीबी अंतर से जीत मिली थी।