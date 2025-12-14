Language
    IND U19 vs PAK U19 Live Score: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला फिर मचाएगा कोहराम, पाकिस्तान में डर का माहौल

    IND U19 vs PAK U19 Live Updates: भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने-सामने हो रही हैं और मंच है अंडर-19 एशिया कप का। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। 

    By Abhishek Upadhyay Sun, 14 Dec 2025 08:27 AM (IST)
    भारत और पाकिस्तान की टीमें अंडर-19 एशिया कप में होंगी आमने-सामने

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे और फिर उनसे एक बड़ी और धुआंधार पारी की उम्मीद होगी। अंडर-19 एशिया कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है। अपने पहले मैच में भारत ने यूएई को हराया था। इस मैच में वैभव ने तूफानी पारी खेली थी और 95 गेंदों पर 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम उनसे ऐसी ही पारी की आस लगाए है। 

    14 Dec 20259:30:31 AM

    IND U19 vs PAK U19 Live: आयुश म्हात्रे दिखाएंगे कमाल?


    भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान आयुश म्हात्रे पहले मैच में फ्लॉप रहे थे। हालांकि, उनमें प्रतिभा है जो वह आईपीएल-2026 में दिखा चुके हैं। भारतीय कप्तान से पाकिस्तानी टीम के खिलाफ धुआंधार पारी की उम्मीद होगी। 

    14 Dec 20259:03:55 AM

    IND U19 vs PAK U19 Live: वैभव दिखाएंगे कमाल


    वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल की उम्र में विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। यूएई के खिलाफ उन्होंने शानदार पारी खेली थी और शतक जमाया था। हालांकि, वह दोहरे शतक से चूक गए थे। कई फैंस को उम्मीद होगी कि वैभव पाकिस्तान के खिलाफ इस अधूरे काम को पूरा करें। 

    14 Dec 20258:37:53 AM

    IND U19 vs PAK U19 Live: क्या खिलाड़ी मिलाएंगे हाथ?


    सितंबर में हुए एशिया कप में भारत की सीनियर टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और न ही किसी पाकिस्तानी अधिकारी से ट्रॉफी ली थी। इमरजिंग एशिया कप में भी इंडिया-ए ने यही किया था। अब देखने होगा कि इस मैच में क्या भारत की अंडर-19 टीम सीनियर टीम के इशारों पर चलती है या नहीं। वैसे उम्मीद पूरी है कि जूनियर टीम सीनियर टीम के रास्ते पर ही चलेगी और पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएगी। 

    14 Dec 20258:29:20 AM

    IND U19 vs PAK U19 Live: भारत का सामना पाकिस्तान से

    अंडर-19 एशिया कप के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से होना है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को मात दी थी। वहीं पाकिस्तान ने मलेशिया को हराया था। 