IND U19 vs PAK U19 Live Score: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला फिर मचाएगा कोहराम, पाकिस्तान में डर का माहौल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे और फिर उनसे एक बड़ी और धुआंधार पारी की उम्मीद होगी। अंडर-19 एशिया कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से है। अपने पहले मैच में भारत ने यूएई को हराया था। इस मैच में वैभव ने तूफानी पारी खेली थी और 95 गेंदों पर 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम उनसे ऐसी ही पारी की आस लगाए है।