IND U19 vs AUS U19: तन्मय बलोदा की फिरकी के जाल में फंसा ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया ने दूसरी मैच जीतकर सीरीज को किया अपने नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑलराउंडर तन्मय बलोदा ने शानदार गेंदबाजी से भारत अंडर-19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में 10 विकेट से हराया। पहले मैच में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी और इसी के साथ दो मैचों की सीरीज को भी इंडिया अंडर-19 टीम ने अपने नाम कर लिया है। दूसरे मैच में हरियाणा के तन्मय की फिरकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को समझ में नहीं आई।

उन्होंने मुकाबले में कुल 14 विकेट लिए और टीम इंडिया को एक आसान जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 11 रनों का लक्ष्य दिया था। इसे भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए आसानी से हासिल कर लिया और मैच में जीत दर्ज की। बल्लेबाजी में भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज अभिप्राय बिस्वास हीरो रहे, जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलिया पर 141 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी।

तन्मय बलोदा ने जड़ा स्पेशल छक्का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में ही बिखर गई। तन्मय बलोदा की धारदार गेंदबाजी के कंगारू बल्लेबाज अधिक समय तक नहीं टिक सके। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में चार्ली हेंडरसन ने सबसे अधिक 37 रनों की पारी खेली। पूरी टीम मात्र 174 रनों पर सिमट गई थी। तन्मय ने 25 ओवरों में मात्र 32 रन खर्च किए और छह विकेट अपने नाम किए।

भारतीय टीम ने पहली पारी में ही बनाई बड़ी बढ़त ऑस्ट्रेलिया के 174 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में ही विशाल बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने 315 रन बनाए और कंगारुओं पर 141 रनों की बढ़त बनाई। भारत के लिए कप्तान यशबर्धन चौहान (52) और अभिप्राय बिस्वास (73) ने अर्धशतक लगाया। इन दोनों की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 315 रन बना लिए।